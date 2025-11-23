본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

해경, 협수로 구간 조타실 비운 퀸제누비아2호 선장 구속영장

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.11.23 16:27

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

선박 조종 지휘 의무 방기 혐의 적용

20일 전남 신안 해상에서 좌초된 여객선 퀸제누비아2호가 전남 목포시 산정동 삼학부두에 정박해 있다. 정승현 기자

20일 전남 신안 해상에서 좌초된 여객선 퀸제누비아2호가 전남 목포시 산정동 삼학부두에 정박해 있다. 정승현 기자

AD
원본보기 아이콘

전남 신안 해상에서 발생한 퀸제누비아2호 좌초 사고를 수사 중인 해경이 일등항해사와 조타수에 이어 선장에 대해서도 신병 확보 절차에 착수했다.


목포해양경찰서는 23일 중과실치상, 선원법 위반 혐의로 입건한 퀸제누비아2호 선장 A(60대)씨에 대해 구속영장을 신청했다.

A씨는 지난 19일 오후 8시 16분께 신안군 족도 인근 해상에서 발생한 퀸제누비아2호 좌초 사고 당시 협수로 구간에서의 선박 조종 지휘 의무를 방기한 혐의를 받는다.


자리를 비웠던 A씨는 선장실에서 휴식을 취했던 것으로 조사됐다.


이번 사고는 협수로 구간 내 자동운항 탓에 여객선과 무인도가 충돌하면서 발생했다.

협수로 구간에서 자동항법장치에 선박 조종을 맡기고 휴대전화를 봤던 일등항해사, 선박 조종의 수동 전환 등 임무를 소홀히 한 조타수는 중과실치상 혐의로 전날 구속됐다.


사고 당일 오후 4시 45분께 제주에서 승객 246명·승무원 21명 등 267명을 태우고 출항한 퀸제누비아2호는 목포항 도착을 약 45분 남기고 신안군 장산면 장산도 남방 족도와 충돌해 좌초했다.


탑승객 267명 중 30명이 통증을 호소해 병원 치료를 받았고, 이들 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문에 실리콘밸리 전문가들의 선택 "거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소비쿠폰 안 쓰신 분? 2200억이나 남았습니다"…이달말 소멸

"포르노 대사 큰 소리로 외치는 초등학생" 괴로움 호소하는 선생님들

세계인 입맛 사로잡은 'K-푸드' 1위는 '한국식 치킨'

한·중·일 유행중인 '이 것', 日 연구소가 밝혀낸 결과

손흥민 2골 넣었지만 승부차기서 실축…LAFC 컨퍼런스 결승행 좌절(종합_

대형은 아파트 뺨치네…"서울 오피스텔 매매가격 상승 폭 확대"

미화원 괴롭힌 양양군 공무원…강훈식 비서실장 "감사 착수, 엄정 조치"

새로운 이슈 보기