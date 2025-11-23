본문 바로가기
장동혁 "조국과 대장동 토론 빠르게 진행할 것"

오규민기자

입력2025.11.23 11:29

장동혁 국민의힘 대표가 23일 조국 조국혁신당 전 비상대책위원장이 제안한 대장동 항소 포기 사태 관련 토론에 대해 "최대한 빨리 진행하겠다는 입장"이라고 밝혔다.


장 대표는 이날 경남 창원 신광교회에서 기자들과 만난 자리에서 이같이 답했다. 그는 정청래 더불어민주당 대표가 토론 참여 제안에 아직 답하지 않고 있는데 대해서 "조 전 대표(전 비대위원장)와의 토론회가 시작되기 전 정 대표가 참여 의사를 밝힌다면 언제든 환영하겠다"고 말했다. 다만 "정 대표가 참여하는 것이 조 전 대표와 토론의 전제조건은 아니다"라고 덧붙였다.

정청래 대표가 전날 "국민과 헤어질 결심"이라며 장 대표의 전국 순회 연설을 비판한 데 대해서는 "국민과 헤어질 결심을 하고 이재명 한 사람을 위해서 모든 것을 다 버리는 정치를 하는 것은 민주당과 이재명 정권"이라고 반박했다.


그러면서 "정 대표가 굳이 저의 일정에 대해 과민반응을 보이는 것을 보면 이 일정이 효과를 거두고 있는 것이라고 생각한다"고 했다.

장동혁 국민의힘 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.11.20 김현민 기자

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
