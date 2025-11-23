"정답 두 개인 문제 있어"…수능 국어 오류 지적 또 나왔다

이병민 서울대 영어교육학과 교수 주장

“지문 자체가 오류…정답이 복수일 가능성”

최근 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 국어 영역에서 17번 문항에 정답이 없다는 주장이 나온 데 이어, 이번에는 정답이 두 개라는 지적까지 나왔다.

연합뉴스는 23일 이병민 서울대 영어교육학과 교수가 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이같이 주장했다고 보도했다. 이 교수는 국어 영역 3번 문항과 관련해 "지문 자체가 이론을 잘못 설명했고, 그 결과 정답도 하나 이상이 될 수 있다"고 지적했다.

3번 문항은 언어 이해가 약한 학생 A와 해독이 부족한 학생 B를 제시하고, 단순 관점을 기준으로 두 학생을 해석한 선택지 중 옳지 않은 것을 고르는 유형이다. 한국교육과정평가원은 4번을 정답으로 공개했지만, 이 교수는 "지문 설명이 이론과 맞지 않기 때문에 2번과 4번 모두 오답이 될 수 있다"고 반박했다.

2026학년도 대학수학능력시험 국어 영역 3번 문항의 정답이 두 개리는 지적이 제기됐다. 한국교육과정평가원 제공 AD 원본보기 아이콘

그가 문제 삼은 지문은 미국 텍사스대 고프 교수가 제시한 '단순 관점(Simple View of Reading)'을 요약해 설명한 내용이다. 단순 관점은 독해 능력을 '해독'과 '언어 이해'의 결합으로 설명하는 이론이다. 문제의 지문에는 해독 능력이 발달하면 독서 경험을 통해 언어 이해 능력도 함께 성장할 수 있다는 취지의 설명이 포함돼 있다.

그러나 이 교수는 이 부분이 단순 관점 이론의 기본 전제와 어긋난다고 분석했다. 단순 관점에서 말하는 '언어 이해'는 읽기를 통해 습득되는 능력이 아니라 듣기를 기반으로 한 이해 능력이며, 독서 경험으로 강화되는 범주가 아니라는 것이다. 따라서 지문이 이론을 잘못 기술했기 때문에, 이를 토대로 구성된 문항 역시 논리적 타당성을 잃었다고 주장했다.

앞서 지난 19일에는 이충형 포항공대(포스텍) 철학과 교수가 한 수험생 커뮤니티 게시판에 쓴 글에서 "수능 국어 시험에 칸트 관련 문제가 나왔다고 하기에 풀어 보았는데 17번 문항에 답이 없다"고 주장한 바 있다. 이어 독해·논리 유명 강사인 이해황씨도 그의 견해에 동의했다.

수능을 주관하는 한국교육과정평가원은 현재 해당 문제들에 대한 공식 이의신청 검토 절차를 진행 중인 것으로 알려졌다.





