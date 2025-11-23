지방 공항서 UAE 직항노선 생긴다

국토교통부는 아랍에미리트(UAE)와 우리나라 지방 공항을 오가는 운수권을 신설하기로 합의했다고 23일 밝혔다.

최근 도미니카공화국에서 열린 국제민간항공기구(ICAO) 항공운송협상회의 2025에서 양자 항공회담을 거쳐 결정했다. 그간 한국~UAE 노선의 운수권은 주 21회로 두 나라 항공사가 인천발 2개 노선(두바이·아부다비)만 운항하고 있다. 이번 회의에서 우리나라 지방 도시에서 바로 중동으로 가는 주 4회 노선을 신설하기로 했다.

정부는 올해 회의 개최국이자 카리브해에서 두 번째로 큰 나라인 도미니카공화국과 항공협정 체결에 합의, 문안에 가서명했다. 각자 국내 절차를 거쳐 협정을 맺는다. 중남미 국가와 한 열 번째 항공협정이 될 전망이다.

차상헌 국토부 국제항공과장은 "항공사의 지방~UAE 노선 운항 신청 시 관련 인허가를 빠르게 지원하겠다"며 "앞으로 지방전용 운수권을 신설해 지방 거주 국민의 이동편의를 제고하고 유럽 2선 도시·중남미 등 다양한 이동수요에 부응한 신흥 노선 네트워크를 확충하겠다"라고 말했다.





