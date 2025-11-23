본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

지방 공항서 UAE 직항노선 생긴다

최대열기자

입력2025.11.23 11:00

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국토교통부는 아랍에미리트(UAE)와 우리나라 지방 공항을 오가는 운수권을 신설하기로 합의했다고 23일 밝혔다.


최근 도미니카공화국에서 열린 국제민간항공기구(ICAO) 항공운송협상회의 2025에서 양자 항공회담을 거쳐 결정했다. 그간 한국~UAE 노선의 운수권은 주 21회로 두 나라 항공사가 인천발 2개 노선(두바이·아부다비)만 운항하고 있다. 이번 회의에서 우리나라 지방 도시에서 바로 중동으로 가는 주 4회 노선을 신설하기로 했다.

경주 APEC을 계기로 국빈 방한하는 도널드 트럼프 미국 대통령의 에어포스원이 지난달 29일 부산 김해국제공항에 도착하고 있다. 연합뉴스

경주 APEC을 계기로 국빈 방한하는 도널드 트럼프 미국 대통령의 에어포스원이 지난달 29일 부산 김해국제공항에 도착하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

정부는 올해 회의 개최국이자 카리브해에서 두 번째로 큰 나라인 도미니카공화국과 항공협정 체결에 합의, 문안에 가서명했다. 각자 국내 절차를 거쳐 협정을 맺는다. 중남미 국가와 한 열 번째 항공협정이 될 전망이다.


차상헌 국토부 국제항공과장은 "항공사의 지방~UAE 노선 운항 신청 시 관련 인허가를 빠르게 지원하겠다"며 "앞으로 지방전용 운수권을 신설해 지방 거주 국민의 이동편의를 제고하고 유럽 2선 도시·중남미 등 다양한 이동수요에 부응한 신흥 노선 네트워크를 확충하겠다"라고 말했다.




최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문에 실리콘밸리 전문가들의 선택 "거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

30~50만원대 크리스마스 케이크 수두룩…매년 10만원씩 가격 상승

"사람 머리도 부순다"…떠오르는 로봇 스타트업, 소송 휘말린 이유

'회춘 실험' 억만장자, 끊었던 '커피' 다시 마신다

"조용히 해, 돼지야" 美 유명 토크쇼, 트럼프 향해 독설

"엄마 말이 맞았네…" 유품 정리하다 '이것' 찾고 경매 최고가

LG전자, 두바이 스마트시티 본격 참여…중동 B2G 확대 가속

10대 집단난동 중 연쇄 총격 벌어진 美, 트럼프가 한 말

새로운 이슈 보기