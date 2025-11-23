아뜰리에 베이커리 합포구 산호동에 나눔 빵 기탁

지역 소외계층 가정에 전달해 달라며

쌀 단팥빵, 소부르빵 등 300개 전달



경남 창원특례시 마산합포구 산호동은 산호동에서 영업 중인 아뜰리에 베이커리에서 빵을 기탁했다고 23일 밝혔다.

지난 21일 이뤄진 빵 기탁은 최근 산호동에서 가게를 오픈 한 후 지역 주민들 지역 위한 연말 이웃 온정 나눔 차원에서 새벽부터 정성껏 구운 빵 300개를 산호동에 전달했다.

김만기 대표는 "얼마 되지는 않지만 지역 주민들과 함께 나누고 싶다. 필요한 분들에게 전달해 부탁드린다"라고 밝혔다.

윤호정 산호동장은 "오늘 통 큰 온정 나눔을 해주신 아뜰리에 베이커리 대표님에게 감사드린다"며" 기부자의 따뜻한 마음을 담아 빵이 필요한 가정에 잘 전달하겠다"고 말했다.

현재 산호동은 「바냇 음식 나눔 사업」을 통해 어려운 이웃들에게 밑반찬, 가공식품 및 생필품을 연중 지원해오고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



