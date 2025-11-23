카톡 친구탭, 다음달 다시 돌아온다…업데이트 진행 예정

목록형 기본으로…피드형은 선택 옵션

카카오가 다음 달 중 카카오톡 친구탭 첫 화면을 개편 이전으로 복원한다.

23일 IT 업계에 따르면 카카오는 12월 중 과거 사용했던 카카오톡 친구목록을 되살리는 방식으로 업데이트를 진행할 예정이다. 지난 9월23일 연례 콘퍼런스인 '이프카카오'에서 카카오톡 업데이트를 발표하면서 격자식 피드 형태의 친구탭을 공개한 지 석달여 만이다.

일각에서는 이번 달 중 친구탭이 원상 복귀될 것이란 전망도 나왔지만, 구체적인 기능 개선 준비와 예정된 업데이트 우선순위에 따라 12월을 업데이트 시점으로 정한 것으로 보인다. 다만 친구탭 복원 업데이트가 진행되는 구체적 날짜는 아직 정해지지 않은 것으로 알려졌다.

이번 업데이트의 핵심은 카카오톡에 격자형 피드 친구탭을 선택 옵션으로 두는 것이다. 이용자가 원할 경우 개편 전 친구탭을 택해 원상 복귀를 꾀할 수 있고 지금의 친구탭을 그대로 사용할 수도 있게 된다.

앞서 카카오는 이프카카오를 통해 격자형 피드로 개편된 친구탭을 공개하면서 이용자들의 비판에 직면했다. 친구탭이 인스타그램과 같은 사회관계망서비스(SNS) 피드처럼 개편되면서 메신저로 사용하던 이용자 피로도가 커졌다는 게 주된 반응이었다. 카카오톡 이용자들의 불만이 폭주하고 롤백을 요구하는 항의와 '1점 리뷰'도 쇄도했다.

이에 카카오는 지난 9월29일 기존 친구목록을 친구탭 첫 화면으로 복원하는 개선 방안을 4분기 내 실시하겠다고 밝혔다. 카카오톡 개편 이후 주가 6만원 선이 붕괴한 데다 사용자들의 실질적 이탈까지 이어질 경우 막대한 손실이 불가피하다는 판단에 따른 조치라는 평가도 당시 나왔다.

정신아 카카오 대표는 지난 7일 진행된 올해 3분기 실적 콘퍼런스콜에서 "카카오는 이용자 여러분들의 피드백을 수렴해 4분기부터 예정된 친구탭 개편을 포함해 지속적으로 서비스 개선을 진행할 계획"이라고 말한 바 있다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



