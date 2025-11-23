본문 바로가기
HD현대, 美안두릴과 자율 무인수상함 만든다

오규민기자

입력2025.11.23 09:21

내년 시제함 건조

HD현대 가 미국 인공지능(AI) 방산기업 안두릴 인더스트리와 함께 자율 무인수상함(ASV) 시장에 진출한다.


HD현대는 최근 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 안두릴과 'ASV 설계·건조 및 AI 설루션 공급 계약'을 체결했다고 23일 밝혔다. 양사는 내년까지 ASV 시제함 개발과 건조를 완료할 계획이다.

HD현대는 울산 HD현대중공업 에서 ASV 건조를 맡고 자율운항 기술 등 주요 AI 솔루션을 공급한다. 안두릴은 자율 임무 수행 솔루션을 담당한다.


주원호 HD현대중공업 사장(왼쪽)과 팔머 럭키 안두릴 공동설립자가 기념 촬영을 하고 있다. HD현대

주원호 HD현대중공업 사장은 이번 계약 체결식에서 "한국과 미국의 방산업체가 협력해 함정을 공동 개발하는 새로운 전기가 될 것"이라며 "세계 최고의 AI 방산 기업과 세계 최고의 조선소가 협력해 전 세계 해군이 추진하는 유무인 복합체계 도입에도 앞장서겠다"고 말했다.


팔머 럭키 안두릴 공동설립자는 "세계 최고 수준의 설계·건조 역량을 갖춘 HD현대의 울산 야드에서 첫 번째 ASV를 짓게 돼 기쁘다"며 "앞으로 미국과 한국을 포함한 전 세계 방산 시장에서 HD현대와의 더 큰 협력을 기대한다"고 밝혔다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
