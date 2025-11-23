李대통령, 한-프 정상회담서 "관계 격상하자…내년 국빈 방한하길"

이재명 대통령이 22일(현지시간) 남아프리카공화국 나스렉 엑스포센터에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에 참석해 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 22일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의가 열리는 남아프리카공화국 요하네스버그에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 정상회담을 갖고 양국 협력을 더 확고하게 하자고 말했다.

이 대통령은 이날 마크롱 대통령에게 "프랑스와 대한민국 관계도 전략적동반자관계로 더 격상하고 경제분야, 안보분야, 첨단기술이든 각 분야에서 더 협력을 확고하게 하자"고 밝혔다. 이에 마크롱 대통령은 "논의할 다양한 의제들이 있다"며 "안보와 퀀텀, 인공지능(AI), 우주, 원자력, 재생에너지 등 다양한 분야에서 협력을 계속해 나갈 수 있다"고 화답했다.

이 대통령은 마크롱 대통령의 방한도 제안했다. 그는 "내년이 한국-프랑스 수교 180주년인데 특별한 해"라며 "대통령께서 내년에 꼭 방한하길 바란다"고 전했다. 그러면서 "대한민국 국민들과 국빈으로 아주 잘 모시겠다"고 했다.

이에 마크롱 프랑스 대통령은 "주요 7개국(G7) 회의에서 말했듯 잠깐 마주칠 기회가 있었지만 오늘 회담을 해서 기쁘다"며 "내년 한국-프랑스 140주년을 기념해서 방한하는 것을 계획해보겠다"고 답했다.

한편 이 대통령은 "한국이 남침으로 위기를 겪고 있을 때 (프랑스가) 파병해서 대한민국을 지원해준 것에 감사하다"며 "프랑스 대혁명이 전 세계에 영향을 줬지만 한국 민주주의 발전에도 막대한 영향을 줬다"고 감사를 표했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>