李대통령, G20서 '믹타' 회동…"글로벌 다자주의 강화"

이재명 대통령은 22일(현지 시각) 남아프리카공화국 요하네스버그에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 우리나라, 멕시코, 인도네시아, 튀르키예, 호주 5개국으로 구성된 믹타(MIKTA) 회원국 정상들과 회동했다.

한국은 올해 2월부터 1년간 믹타 의장국을 수임 중이다. 이 대통령이 의장 자격으로 개최한 이번 회동에는 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령, 앤소니 알바니지 호주 총리, 기브란 라카부밍 라카 인도네시아 부통령, 에드가르 아마도르 사모라 멕시코 재무장관이 참석했다.

참석자들은 다자주의 및 국제협력 증진, 민주주의, 국제법 준수 등이 중요하다는 내용이 포함된 공동언론발표문도 채택했다. 이들 국가는 발표문에 "믹타는 선진국과 개발도상국 간의 가교 역할을 수행하면서 글로벌 다자주의 강화에 기여하고자 한다"며 "올해는 이런 믹타의 정체성과 역할을 재확인해야 하는 중대한 시점임을 강조했다"고 밝혔다.

이어 "계속되는 지정학적 긴장과 세계 경제의 불확실성, 공급망의 복잡성 등 국제사회의 복합적이고 다면적인 도전 과제에 대해 깊이 우려한다"며 "이런 상황에서 믹타는 회원국 간 긴밀한 조율을 통해 지속 가능한 국제질서 구축에 건설적 역할을 할 것"이라고 했다.

한편 정상들은 "올해 의장국인 대한민국의 '평화구축·청년·지속가능발전 목표 이행 가속화'라는 3대 우선 과제에 대해 지속적인 지지를 표명한다"는 내용을 발표했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



