대전시, '2025 청소년활동 어워즈' 성료

청소년들 다양한 활동 격려...총 29개 분야 개인·단체 시상

대전시가 22일 대전시평송청소년문화센터 소강당에서 청소년들의 다양한 활동을 격려하기 위해 '2025년 대전광역시 청소년활동 어워즈'를 개최했다.

이번 행사는 대전시가 주최하고 대전시청소년활동진흥센터, 한국청소년활동진흥원이 주관하는 행사로, 지역 청소년 활동에 기여한 청소년, 지도자 및 관련 단체를 격려하고 자긍심을 가질 수 있도록 하기 위해 다양한 청소년활동을 포상하는 자리로 마련됐다.

1부 어워즈 포상식은 ▲청소년자원봉사 ▲청소년활동 ▲청소년활동 프로그램 ▲참여 수기 등 4개 부문에 대한 시상이 이뤄졌다.

이어 2부는 국제청소년성취포상제, 청소년자기도전포상제 참여 청소년들의 포상, 지도자 감사장 전달식, 포상 활동 영상 상영회 등이 마련돼 청소년 활동의 의미를 더욱 빛냈다.

대전시 최미정 여성가족청소년과장은 "이번 어워즈를 통해 청소년들이 자신의 활동을 자랑스럽게 여기고 향후 더 큰 성취를 이어갈 수 있는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 지역 내 청소년 활동 활성화를 위해 정책적 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



