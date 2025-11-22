본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

1199회 로또 1등 '16, 24, 25, 30, 31, 32'

문채석기자

입력2025.11.22 20:45

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2등 보너스 번호 '7'

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'14번 거부' 응급실 뺑뺑이 사망한 고교생…심정지 후에도 거절당했다 '14번 거부' 응급실 뺑뺑이 사망한 고교생…심정지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조용히 해, 돼지야" 美 유명 토크쇼, 트럼프 향해 독설

'회춘 실험' 억만장자, 끊었던 '커피' 다시 마신다

"엄마 말이 맞았네…" 유품 정리하다 '이것' 찾고 경매 최고가

감옥서 성매매까지…'황제 수감생활'에 발칵 뒤집힌 교도소, 긴급 조사 착수

'1박 340만원' 디즈니월드 리조트서 5명째 사망 미스터리

"비트코인 더 오른다"던 '부자 아빠', 본인은 팔았다

EU, 美에 파스타·치즈·와인 관세면제 요구

새로운 이슈 보기