본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[내일날씨]낮 최고 18도, 포근한 일요일…수도권 등엔 빗방울

문채석기자

입력2025.11.22 20:03

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일요일인 23일에는 서울의 낮 기온이 16도까지, 부산은 18도까지 오르는 등 포근한 날씨를 보이겠다.


하늘에서 보낸 택배가 살포시 차창 위에 내려앉았다. 누군가에게는 반갑지 않은 선물일 수 있지만 갈수록 짧아지는 가을의 아쉬움을 뜻밖의 선물로 달래본다.(서울 서초구) 강진형 기자

하늘에서 보낸 택배가 살포시 차창 위에 내려앉았다. 누군가에게는 반갑지 않은 선물일 수 있지만 갈수록 짧아지는 가을의 아쉬움을 뜻밖의 선물로 달래본다.(서울 서초구) 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

최저기온은 -1~9도, 최고기온은 14~18도로 예보돼 평년(최저 -3~6도, 최고 8~15도)보다 다소 높겠다.

다만 전국 내륙지역에서 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.


이날 중부지방은 대체로 흐리고 남부지방과 제주도에는 가끔 구름이 많겠다.


수도권과 강원 내륙지역에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 흩날리는 곳이 있겠다.

당분간 강원 동해안·산지, 경북 동해안·북동 산지를 중심으로 대기가 매우 건조하겠으니 화재 예방에 유의해야 한다고 기상청은 당부했다.


미세먼지는 전 권역에서 '좋음'~'보통'으로 예상된다.


다만 인천·경기 북부는 국외 미세먼지 유입으로 밤에 일시적으로 '나쁨' 수준을 보이겠다.


바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다.


안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5~2.0m, 서해·남해 0.5~1.5m로 예상된다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"인천 계양산인데 살려주세요" 신고 접수…사흘째 못 찾고 있다 "인천 계양산인데 살려주세요" 신고 접수…사흘째 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조용히 해, 돼지야" 美 유명 토크쇼, 트럼프 향해 독설

'회춘 실험' 억만장자, 끊었던 '커피' 다시 마신다

"엄마 말이 맞았네…" 유품 정리하다 '이것' 찾고 경매 최고가

감옥서 성매매까지…'황제 수감생활'에 발칵 뒤집힌 교도소, 긴급 조사 착수

'1박 340만원' 디즈니월드 리조트서 5명째 사망 미스터리

"비트코인 더 오른다"던 '부자 아빠', 본인은 팔았다

EU, 美에 파스타·치즈·와인 관세면제 요구

새로운 이슈 보기