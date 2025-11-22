본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

증시

EU, 美에 파스타·치즈·와인 관세면제 요구

문채석기자

입력2025.11.22 18:15

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유럽연합(EU)이 미국에 파스타·치즈·와인 등 수십 가지 품목에 대해 추가 관세 면제 요구를 할 계획이라고 폴리티코 유럽판이 21일(현지시간) 보도했다.


이탈리아산 파스타. AFP연합뉴스

이탈리아산 파스타. AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

EU 집행위원회는 오는 24일 벨기에 브뤼셀을 방문하는 하워드 러트닉 미국 상무장관과 제이미슨 그리어 미국무역대표(USTR)에게 이같은 면제 요구 목록을 전달할 계획이다.

목록에는 증류주, 올리브 오일, 선글라스, 다이아몬드, 공구, 선박 엔진 부품, 직물, 신발, 모자, 산업용 로봇 등도 포함돼 있다.


미국은 지난 7월 EU산 수입품에 관세율 15％를 적용하기로 합의하면서 항공기와 부품, 복제약, 반도체 제조장비 등 일부 품목은 관세를 면제해줬다. 그러나 EU 일부 회원국은 자국 주력 수출품도 면제 대상에 추가해달라고 요구해 왔다.


이 가운데 이탈리아산 파스타는 내년부터 100％ 넘는 고율 관세로 미국 시장에서 사실상 철수할 위기에 몰렸다. 미국 상무부가 내년 1월부터 이탈리아 파스타 업체 13곳 제품에 91.74％의 반덤핑 관세를 추가하겠다고 예고했기 때문이다.

미국은 이탈리아에 이어 세계 2위 파스타 생산국이다. EU 전체 파스타 생산량에서 이탈리아의 비중은 69％에 달한다.


EU의 추가 면제 요구는 도널드 트럼프 미국 대통령이 장바구니 물가 압박으로 일부 관세를 철회하는 와중에 나왔다. 트럼프 대통령은 지난 14일 소고기, 커피, 토마토, 견과류, 향신료, 바나나와 파인애플 등 열대과일을 상호관세 대상에서 제외했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"인천 계양산인데 살려주세요" 신고 접수…사흘째 못 찾고 있다 "인천 계양산인데 살려주세요" 신고 접수…사흘째 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조용히 해, 돼지야" 美 유명 토크쇼, 트럼프 향해 독설

'회춘 실험' 억만장자, 끊었던 '커피' 다시 마신다

"엄마 말이 맞았네…" 유품 정리하다 '이것' 찾고 경매 최고가

'1박 340만원' 디즈니월드 리조트서 5명째 사망 미스터리

'커피도둑' 앵무새, 일주일째 주인 감감무소식…향후 운명은

아이폰-구글폰, 간편·초고속 사진전송 '에어드롭' 된다

'백신과 자폐증은 무관' 입장 美CDC, 장관 지시에 끝내 굴복

새로운 이슈 보기