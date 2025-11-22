정청래 "당원·국민 체감하는 정책 집행 민주당 경쟁력"

민주당, 22일 전남 나주서 특별강연 진행

국정과제 방향성·전남 산업 전략 공유

"전남 국가산업 생태계 구축…체계적 투자 필요"

22일 나주 한국에너지공대 대강당에서 진행된 특별강연에 더불어민주당 주철현(사진 왼쪽부터), 박지원, 김원이 의원, 정청래 당 대표가 참석해 무대행사를 지켜보고 있다. 민주당전남도당 제공 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당은 22일 전남 나주 소재 한국에너지공대 대강당에서 전남 당원과 도민 약 1,000명이 참석한 가운데 특별강연을 열었다. 민주당 교육연수국과 전남도당이 공동 주최한 이번 행사는 국정과제 방향성과 전남 산업대전환 전략을 공유하기 위한 자리였다.

첫 강연은 김원이 전남도당위원장이 맡았다.

이 자리에서 김 위원장은 '전남 산업대전환, 민주당이 이끄는 새로운 성장의 길'을 주제로 전남 핵심 산업의 미래 전략을 설명했다. 특히 ▲전남 미래 먹거리 산업으로서의 재생에너지 전환 전략 ▲철강산업의 탄소중립 대응을 위한 저탄소 전환 특별법 추진 중요성 ▲석유화학 산업 재도약을 위한 제도적 기반 마련 ▲전남 에너지 고속도로법 제정을 포함한 전남형 산업정책 기반 마련의 중요성을 언급했다.

그는 "전남이 국가 산업 생태계의 중심축으로 자리 잡으려면 단순 지원이 아니라 법·제도 기반의 체계적 투자 구조가 필요하다"고 말했다.

뒤이어 정청래 민주당 대표가 두 번째 강연자로 나섰다.

정 대표는 'APEC 국민성과 보고 및 민주당의 미래 비전'을 주제로 정부 정책 흐름과 국제 환경 변화를 언급하며 "당원과 국민이 체감하는 정책 집행이 민주당의 경쟁력이 될 것"이라고 밝혔다.

이날 행사에는 주철현·조계원·김문수·권향엽·신정훈·이개호·박지원·서삼석 의원 등 전남 지역구 국회의원들이 대거 참석해 무게를 더했다.

강연 사회는 이지은 교육연수원 부원장이 맡았으며, 김영진 교육연수원장이 축사를 전했다. 참석자들은 질의응답을 통해 전남 산업전환과 지역 현안을 공유했다.

김원이 위원장은 "오늘 논의된 내용이 전남의 미래 준비에 실질적 기반이 되길 바란다"고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



