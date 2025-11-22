감옥서 성매매까지…'황제 수감생활'에 발칵 뒤집힌 교도소, 긴급 조사 착수

수감자 제보로 불시 단속해 적발

직원 매수해 호텔급 비밀구역 조성

미얀마 범죄단지(사기작업장)를 만든 두목 등 중국인 거물급 수감자들이 태국 방콕 교도소에서 여성을 불러들여 성매매하고 고급 요리와 와인, 시가를 즐기며 도박을 하는 등 호화 생활을 즐긴 사실이 적발돼 태국 정부가 수사에 나섰다.

22일(현지시간) 네이션·카오솟 등 현지 매체들에 따르면 이날 루타폰 나오와랏 태국 법무부 장관은 이 같은 혐의와 관련해 방콕 교도소에 대한 긴급 조사에 착수했다고 밝혔다.

당국은 최근 이 교도소에서 중국인 거물급 수감자들이 부당한 특혜를 누리고 있다는 다른 수감자들의 제보를 받고 여러 차례 불시 단속을 실시했다. 그 결과 지난 16일 단속에서 지하에 있는 비밀 'VIP 전용 구역'을 발견했다.

'지하 비밀 VIP 전용 구역'…고급 침구·커피포트·와인·시가 등

미얀마에서 범죄단지(사기작업장)를 만든 중국 출신 서즈장(徐智江·43)이 지난 12일(현지시간) 태국 방콕 수완나품 공항에서 중국 측에 인도되고 있다.

이날 단속 당시 모델로 보이는 중국인 여성 2명이 중국인 수감자 2명과 함께 있다가 발각됐다. 당국은 콘돔, 에어컨 등 물품을 압수하는 한편 이들 여성이 공식 방문 경로를 거치지 않고 교도소 안으로 들어온 것을 알아냈다. 이들 여성은 직원들의 안내를 받아 제한 구역으로 들어와 중국인 거물급 수감자들과 성매매를 한 혐의를 받는다. 수사관들은 삭제된 일부 폐쇄회로TV(CCTV) 영상을 복구하고 교도소 전체 부지를 샅샅이 조사해 수감자들과 여성들이 허가 없이 해당 구역에 드나든 경위를 파악 중이다.

당국은 중국인 거물 수감자들이 교도소 직원들을 매수해 특혜를 누린 것으로 보고 있다. 이들은 직원들에게 뇌물을 주고 교도소 안에 자신들만의 특별 구역을 만든 뒤 고급 침구와 전자레인지·커피포트 등 가전제품을 갖췄다. 거물 수감자들은 이 비밀 구역에서 외부에서 몰래 들여온 고급 요리·와인·시가 등을 즐기면서 매일 카드 게임 등 도박을 했으며, 중국어가 가능한 태국인 수감자들을 개인 비서로 고용해 수발을 들게 했다.

미얀마 범죄단지 두목, 교도소서도 우두머리 노릇



2022년 태국에서 체포돼 수감 생활을 해온 미얀마 범죄단지 두목이자 온라인 도박계 거물 서즈장(徐智江·43)은 이곳에서도 VVIP 대접을 받으며 모든 중국 수감자의 우두머리와 같은 역할을 했다는 다른 수감자들의 민원도 여러 차례 제기됐다.

서씨는 다른 수감자들과 달리 점호 등 단체 활동에서 빠진 채 머리를 기르고 음향기기와 대형 스피커를 갖춘 호텔 같은 방에서 지낸 것으로 전해졌다. 또 자신에게 편의를 제공해주는 이에게는 10만 밧(약 454만원)씩 팁을 뿌리기도 했다. 이에 다른 수감자들의 불만이 커지자 서씨는 인접한 다른 교도소로 옮겨졌다가 태국 법원의 중국 송환 결정으로 지난 12일 중국으로 인도됐다.

당국은 이 교도소의 중국인 수감자 200여명 중 이런 특혜를 누린 수감자 2명을 확인해 다른 교도소로 이감했다. 또 마놉 촘추엔 방콕 교도소장을 전격 경질한 데 이어 직원 14명을 함께 조사할 계획이다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



