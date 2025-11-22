李대통령, 남아공 G20 정상회의 일정 시작…포용성장 방안 제시한다

이재명 대통령이 남아프리카공화국 요하네스버그에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의 일정을 시작한다.

이 대통령은 22일(현지시간) 오전 '연대와 평등, 지속가능성'을 주제로 진행되는 G20 정상회의에 참여한다. 정상회의는 이틀간 3개 세션으로 진행되는데 이 대통령은 모두 참석한다.

주요 20개국(G20) 정상회의에 참석하는 이재명 대통령이 김혜경 여사와 함께 21일(현지시간) 남아프리카공화국 요하네스버그 OR탐보국제공항에 도착해 공군 1호기에서 내리고 있다. 연합뉴스

이날 오전 시작되는 첫 세션은 '누구도 소외되지 않는 포용적·지속가능한 성장'이 주제다. 대통령실은 경제성장, 무역의 역할, 개발재원 및 채무 부담 등에 대한 논의가 진행될 예정이라고 밝혔다. 의장국인 남아공 주도로 아프리카 전문가 패널과 '글로벌 부의 불평등(Global Wealth Inequality)'에 대한 특별위원회 발표도 예정돼 있다.

이 대통령은 포용적이고 지속 가능한 성장 방안으로 아프리카 등 개도국 부채 취약성 완화, 다자무역체제 기능 회복, 개발협력 효과성 제고 필요성 등을 제시할 계획이다. 아울러 우리 정부의 관련 재정정책을 모범사례로 소개하고 다자무역체제 강화 및 개발효과성 제고를 위한 우리 정부의 여러 선도적 노력도 소개한다.

같은 날 오후에는 '회복력 있는 세계'를 주제로 두 번째 세션이 시작된다. 두 번째 세션은 기후변화로 인한 재난 대응, 기후위기 대응을 위한 공정한 에너지 전환, 이상기후로 인한 식량안보 위협 대응 방안 등이 논의된다.

이 대통령은 회복력 있는 세계를 구현하기 위해 국제사회의 기후위기 대응 노력 강화, 재난 위험 대응의 복원력 중심 재편, 기후변화 대응에 필요한 인프라 시스템에 대한 투자, 식량지원을 위한 국제사회 연대와 협력 필요성 등을 강조할 예정이다.

또 기후변화 대응을 위한 우리나라의 노력과 개도국들의 재난 대응 복원력 및 글로벌 식량 체제 복원력 강화를 위한 우리 정부의 여러 지원도 소개할 예정이라고 대통령실은 전했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



