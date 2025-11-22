'극과 극'이 만났는데…활짝 웃은 트럼프·공손한 맘다니

"파시스트" vs "공산주의자"

상호 격렬 비난하던 두 사람

트럼프, 전폭적인 지원 약속

도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지 시각) 워싱턴 DC 백악관 집무실에서 자신을 향해 '파시스트'라고 비난했던 조란 맘다니(34) 뉴욕시장 당선인과 회동을 갖고 "우리는 생각보다 동의하는 부분이 많다"며 전폭적인 지원을 약속했다.

서로를 "파시스트"와 "공산주의자"라고 비난하던 두 사람은 21일(현지시각) 백악관 대통령 집무실에서 기자들에게 미소를 보였다. 이날 만남은 맘다니 당선인이 먼저 백악관 측에 회동을 요청하며 이뤄졌다.

트럼프 대통령이 맘다니 당선자의 어깨를 손으로 치고 있다. 로이터 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

백악관이 공개한 영상에서 트럼프 대통령은 백악관 집무실 상징인 '결단의 책상'에 앉아 특유의 여유로운 미소를 지었고, 그 옆에 선 맘다니 당선인은 두 손을 공손히 모은 채 시종일관 예의를 갖추는 모습이었다.

트럼프 대통령은 연방 정부의 수반으로서 권위 있는 모습을 보였고, 맘다니 당선인은 미국 최대 도시의 시장 당선자임에도 공손한 태도로 임했다.

정치적 극단에서 서로를 향해 거친 비난을 쏟아왔던 두 사람인 만큼 첫 만남부터 설전이 벌어질 것이란 전망도 있었지만, 이는 완전히 빗나갔다. 이는 트럼프 대통령이 이날 오전 폭스뉴스 라디오 인터뷰에서 "회동은 매우 예의 있을 것이라고 생각한다"고 예측했던 것과 일치했다.

트럼프 대통령은 취재진 앞에서 "그는 예비선거부터 똑똑한 사람들을 상대로 놀라운 승리를 거뒀다"며 30대 젊은 시장 당선인을 치켜세웠고, "그가 잘할수록 나는 더 행복하다. 그가 뉴욕을 안전하게 만들 수 있도록 돕겠다"며 덕담을 쏟아냈다.

집무실에 앉아있는 도널드 트럼프 미국 대통령과 옆에서 손을 모으고 서있는 조란 맘다니 뉴욕시장 당선자. UPI 연합뉴스 원본보기 아이콘

취재진은 맘다니 당선인에게 "과거 트럼프를 파시스트라고 부르지 않았느냐"고 집요하게 물었다. 맘다니가 잠시 "그렇게 말한 적이 있다"며 머뭇거리는 사이 트럼프는 웃으며 "괜찮다. 그냥 (그렇다고) 말해도 된다. 그게 해명하는 것보다 쉽다"며 맘다니의 팔을 툭툭 쳤고, "나는 폭군보다 더 심한 말도 들어봤기 때문에 모욕적이지 않다"고 했다. 이에 맘다니 당선인 역시 "우리는 이견도 있지만, 오늘은 고물가에 시달리는 뉴욕 시민을 돕는다는 공통된 목표에 집중했다"며 화답했다.

트럼프 대통령은 '맘다니가 이끄는 뉴욕시에서 사는 데 편안함을 느낄 것인가'라는 질의에는 "그렇다. 정말 그렇다"며 "특히 이번 회동 이후에는 확실히 그렇게 느낀다"라고 답하기도 했다.

트럼프 대통령은 또 "내 생각에 당신은 정말로 전환점(turning point)에 서 있다"며 "훌륭하게 될 수도 있고, 다른 방향으로 갈 수도 있다"고 언급한 뒤 "나는 당신이 멋지게 할 가능성이 있다고 본다"고 격려했다.

트럼프 대통령은 이날 회동에 대한 언론의 관심에 대해 "나는 주요 국가의 정상들과 수많은 회담을 가졌지만 아무도 신경 쓰지 않았다. 이번 회동은 작은 회동이었지만 밖에는 수백명의 사람들(취재진)이 기다리고 있다"며 "이 회동에는 관심이 많았고, 훌륭했다"고 말하기도 했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>