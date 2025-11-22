화성 동탄2 종합병원 우선협상자에 고대병원 컨소시엄

700병상 규모 종합병원 건립 추진

경기도 화성 동탄2신도시 내 종합병원 우선협상대상자에 고려대학교의료원 컨소시엄이 선정됐다.

화성시는 한국토지주택공사(LH)가 동탄2신도시 내에 추진 중인 대규모 종합병원 포함 패키지형 개발사업 우선협상대상자로 고대의료원(고려중앙학원) 컨소시엄이 선정됐다고 22일 밝혔다.

동탄2지구 내 종합병원 포함 패키지형 개발사업 우선협상대상자로 선정된 고려대학교의료원의 종합병원 조감도. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

LH는 이 사업의 민간사업자 공모에 참여한 고대의료원 컨소시엄과 순천향대의료원 컨소시엄의 사업계획서를 평가해 이같이 결정했다. 고려대의료원 컨소시엄에는 우미건설과 ㈜비에스한양, 미래에셋증권, 하나은행이 참여했다.

컨소시엄 측은 의료시설용지와 도시지원시설용지를 활용해 700병상 이상 규모의 종합병원을 건립하는 것을 비롯해, 중앙광장을 중심으로 회복기 재활병원, 노인복지주택, 오피스텔을 배치한 전 생애 주기 복합케어 공간 구성을 계획했다.

주상복합용지는 마을형 랜드마크 단지와 연도형 상업시설 구성을 통해 골목과 공원이 있는 마을형 커뮤니티 공간으로 조성한다는 계획을 제출했다.

시와 LH는 의료기관 개설 허가 신청 및 보건복지부 협의를 거쳐 특수목적법인(SPC)을 설립한 뒤 단계적으로 사업을 추진해 나갈 계획이다.

이 사업은 동탄2지구 내 의료시설용지와 주상복합용지 등 4개 블록 19만㎡를 패키지로 매각해 의료시설과 도시지원시설, 주상복합 기능을 결합한 복합개발 방식으로 추진하는 것이다.

정명근 화성시장은 "화성시민의 생명과 직결된 핵심 인프라인 대규모 종합병원의 건립이 차질 없이 마무리될 수 있도록 행정력을 총동원해 지원하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



