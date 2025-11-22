용인·화성, 반도체벨트~동탄 연계 교통망 확충 위해 손 맞잡았다

남사터널 신설, 국지도 82·84호선 조기 개통 공동 노력

경기도 남부권의 대표 대도시인 용인시와 화성시가 반도체 벨트와 신도시를 잇는 교통망 확충을 위해 손을 맞잡았다.

이상일 용인시장과 정명근 화성시장은 21일 오후 고양시청에서 '용인~화성 간 연계 교통 상생발전을 위한 공동선언문에 서명했다.

이상일 용인시장(왼쪽)과 정명근 화성시장이 21일 고양시청에서 '용인-화성 연계교통 상생발전'을 위한 공동선언을 하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

공동선언문은 급증하는 교통 수요에 대응하고, 용인 이동·남사 첨단시스템반도체 국가산업단지를 중심으로 반도체 클러스터 간 도로 연결을 확대하기 위한 광역도로망 확충 등의 내용을 담았다.

두 지자체는 특히 ▲첨단시스템반도체 국가산단, 이동읍 반도체 특화 신도시와 화성 동탄2지구를 잇는 도로 및 남사터널(동탄 신동~남사읍 완장리) 신설 ▲국지도 84호선(화성 중리~용인 천리) 및 국지도 82호선(화성 장지~용인 남사) 도로 조기 개통 ▲경기남부 동서횡단철도(화성 동탄~용인 남사·이동~용인 원삼~이천 부발)의 제5차 국가철도망 구축계획 반영 등을 위해 적극적으로 협력하기로 했다.

이를 통해 양 도시는 반도체 클러스터 연계를 강화하고 정주여건 등을 개선해 반도체산업을 중심으로 공동의 발전을 도모한다는 구상이다.

두 도시는 산업·상업·문화 등의 분야에서도 협력해 생활권이 연계될 수 있도록 '용인시-화성시 연계 교통 상생협력 업무협약'도 체결할 방침이다.

이 시장은 "두 도시가 추진하는 도로는 첨단시스템반도체 국가산단과 동탄 중심부를 최단 거리로 연결하는 것"이라며 "용인 이동·읍과 화성 동탄지역이 하나의 공동생활권을 형성하는 데 기여할 것"으로 기대했다.

정 시장도 "그동안 두 도시는 생활권을 공유하며 함께 발전해 왔지만 교통 인프라 부족으로 시민 불편이 컸다"며 "이번 협력으로 도시 간 이동 편의성이 획기적으로 개선되고, 산업 네트워크가 구축돼 지역의 미래산업 경쟁력도 한층 강화될 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>