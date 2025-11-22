박물관 보안 또 '구멍'…이번엔 스위스 로마박물관 털렸다

2인조 강도, 폐관 직전에 로마 금화 털어

루브르·오클랜드 등 박물관 잇단 문화재 도난

프랑스 파리 루브르박물관 절도 사건이 전 세계에 충격을 던진 데 이어 세계 각지에서 비슷한 사건이 잇따르고 있다. 이번에는 스위스 로잔의 로마박물관에서 로마 시대 금화가 도난되는 사건이 발생했다.

AP통신 등 외신에 따르면, 지난 18일(현지시간) 오후 6시께 관람객으로 위장한 2인조가 해당 박물관 폐관 직전 경비 직원을 제압한 뒤 진열장을 파손하고 금화 여러 점을 훔쳐 달아났다.

스위스 로잔의 로마박물관에서 2인조 강도가 금화를 훔쳐 달아나는 사건이 발생했다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

용의자들은 표를 정상적으로 구매하고 입장했으며, 다른 관람객이 빠져나갈 때까지 대기한 뒤 범행을 저지른 것으로 알려졌다. 로잔 경찰은 "도난당한 금화의 정확한 수량과 추가 피해 여부를 조사 중"이라며 "고고학적 가치를 지닌 유물인 만큼 피해 규모를 단정하기 어렵다"고 밝혔다. 해당 박물관은 약 70점의 금화를 포함해 고대 로마 유물을 주로 전시하고 있다.

외신들은 "이 사건은 금값이 급등하고 루브르박물관 절도 사건으로 박물관들의 보안 허점이 드러난 시점에 발생했다"고 설명했다.

지난달 18일 루브르박물관에서는 4인조 조직이 사다리차를 이용해 아폴론 갤러리에 침입, 1499억원 상당의 보석 8점을 절도했다. 이후 루브르의 내부 영상 시스템 암호가 'Louvre(루브르)'였다는 사실까지 드러나 허술한 보안에 대한 비판이 일었다. 이에 프랑스 당국은 내년까지 박물관 주변에 약 100대의 감시 카메라를 추가 설치하며 보안 강화에 나선 상황이다.

캘리포니아 오클랜드 박물관. 연합뉴스 원본보기 아이콘

파리 국립자연사박물관에서도 절도 사건이 있었다. 파리 검찰청은 지난달 13일 24세 중국인 여성을 조직적 절도 및 범죄 공모 혐의로 예비 기소했다. 이 여성은 지난달 6일 새벽 파리 국립자연사박물관에 침입, 절단기와 용접기 등으로 금덩이가 전시된 진열장 유리를 부수고 총 6㎏ 상당의 금덩이를 훔쳐 달아났다. 그의 범행은 당일 아침 박물관 청소 직원이 전시실 바닥에 잔해가 떨어진 걸 발견하면서 적발됐다.

미국 캘리포니아에서도 최근 도난 사건이 확인됐다. 지난달 15일 새벽 도둑들이 오클랜드 박물관의 외부 보관시설에 침입해 보석, 은판사진, 아메리카 원주민 유물 등 1000점 이상의 소장품을 훔쳐갔다. 사건 당시 직원은 없었고, 박물관은 다음 날이 된 후에야 피해 사실을 파악했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>