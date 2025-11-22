'대장동 항소포기 토론' 성사되나…장동혁, 조국 제안 수용

장동혁 국민의힘 대표가 대장동 사건 1심 판결 항소 포기 사건과 관련, 조국 전 조국혁신당 비상대책위원장의 토론 제안을 수락했다.

장 대표는 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 조 전 대표의 토론 제안에 대해 "조국 대표님 좋습니다. 저와 토론합시다. 빠른 답변을 기다리겠다"고 밝혔다.

장 대표는 "정 대표의 참여는 언제든지 환영한다"면서 정청래 더불어민주당 대표의 동참 역시 제안했다.

앞서 한동훈 전 국민의힘 대표도 조 전 위원장에게 토론을 제안한 바 있다. 이에 조 전 대표는 전날 "한 전 대표는 당 내부부터 정리하고 나오는 게 좋지 않느냐"면서 이를 거절했다. 조 전 대표는 대신 "장동혁 대표가 정식으로 하자고 하면 언제든 할 생각이 있다"고 말했다.





