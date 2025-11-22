본문 바로가기
안동시 내년 예산 1조6640억…‘재도약 결단’과 ‘미래 투자’ 한 번에 담았다

영남취재본부 권병건기자

입력2025.11.22 12:49

산불피해 복구부터
바이오·백신·정원도시까지 '균형 재정'

안동시가 2026년도 본예산안 1조6640억원을 확정해 시의회에 제출했다. 전년보다


582억원(3.63%) 늘어난 규모로, 시는 "지역 재도약의 골든타임을 놓치지 않겠다"는 기조 아래 회복·성장·미래전략을 동시에 아우르는 재정을 짰다.

안동시 청사. 권병건 기자

안동시 청사. 권병건 기자

일반회계는 1조5100억원으로 470억원 증가했고, 특별회계는 1540억원으로 112억원 늘었다. 자체 수입은 1514억원으로 지난해 대비 5.1%(74억원) 확대됐으며, 국비 4168억원·도비 1356억원 등 의존 재원도 총 1조2546억원으로 464억원 증가했다.

시는 재정안정화기금을 전략적으로 투입해 산불피해 극복과 지역경제 회복, 미래성장기반을 균형 있게 추진한다는 방침이다. 우선 지난 대형 산불로 타격을 입은 임하면 추목·중마지구에 64억원을 투입해 마을 단위 복구 재생 사업을 본격 추진하고, 복구 조림 예산 70억원도 반영해 항구적 복구에 속도를 낸다.


저출산·인구감소 대응 분야도 대폭 보강됐다. 영유아 보육료 158억원, 아동수당 90억원, 아이 돌봄 65억원 등 필수 돌봄예산과 함께 지방소멸 대응 기금 72억원이 포함됐다. 특히 내년에는 1세 아동까지 보육교사 대 아동 비율 축소를 확대하기 위해 28억원의 신규 예산을 책정해 국가적 과제 해결에 선제 대응하는 구조를 마련했다.


"대형 산불피해라는 도시 리스크와 저출산 위기라는 국가 과제가 동시에 닥친 상황에서, 안동시는 회복과 미래를 아우르는 재정 방향을 분명히 했다. 특히 바이오·백신·정원 도시 등 미래산업의 뼈대를 예산안에 담아낸 점이 눈에 띈다. 내년 예산이 '재도약의 실체'로 이어질지 주목된다"




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr









 

