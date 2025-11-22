본문 바로가기
11월 마지막 주 전국 9개 단지 2802가구 청약 시작[부동산AtoZ]

이정윤기자

입력2025.11.22 08:27

다음 주 전국 9개 단지서 총 2802가구가 분양을 시작한다.


22일 부동산R114에 따르면 11월 마지막 주 전국 9개 단지 총 2802가구(일반분양 2034가구)가 분양에 돌입한다. 이는 전주와 비교할 때 5280가구 줄었다.

경기 성남시 복정동 '복정역에피트', 경기 시흥시 거모동 '시흥거모지구대방엘리움더루체Ⅰ·Ⅱ', 울산시 울주군 범서읍 '다운2지구유승한내들에듀포레' 등에서 청약을 진행한다.


성남복정1지구 B1블록에 들어서는 복정역에피트는 지하 2층∼지상 최고 20층, 6개동, 전용면적 84㎡ 단일 면적으로 구성된다. 총 315가구 중 이주대책 대상자(3가구)를 제외한 312가구를 일반분양한다.


지하철 8호선·수인분당선 환승역인 복정역과 8호선 남위례역 사이에 위치하는데 수도권제1순환고속도로와 동부간선도로와도 가깝다.

아울러 서울 송파구와 위례신도시의 경계에 있어 두 지역의 생활 인프라를 모두 이용할 수 있다.


특히 이 단지는 투기과열지구 내 공공택지에서 공급하는 민간 분양 아파트로, 분양가상한제가 적용된다. 청약 당첨 시 재당첨 제한 10년, 전매제한 3년, 거주 의무 3년이 부여된다.


이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr


