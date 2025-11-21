본문 바로가기
[부고]전광삼(전 대통령실 시민사회수석비서관)씨 장모상

서소정기자

입력2025.11.21 21:56

▲양난희씨 별세, 박수호·박은옥·박미옥·박찬옥씨 모친상, 전광삼(전 대통령실 시민사회수석비서관)씨 장모상= 21일 오전 2시31분, 수원시 성빈센트병원 장례식장 3호실, 발인 23일 오전 10시, 장지 천안공원묘원.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
