'서부지법 난동 배후' 혐의 전광훈, 2차조사 5시간여 만에 종료

다음 주 '신의한수' 신혜식 재소환

서울서부지법 난동 사태 배후로 지목된 전광훈 사랑제일교회 목사가 경찰의 2차 조사를 받고 5시간여 만에 귀가했다.

전광훈 사랑제일교회 목사. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울경찰청 안보수사과는 21일 오후 2시부터 7시20분까지 특수건조물침입·특수공무집행방해 교사 등 혐의로 전 목사를 조사했다.

전 목사는 "서부지법 사태는 우리와 관계가 없다"며 장시간 항변했던 지난 18일 1차 조사 때와 달리 출석·귀갓길에 별다른 입장을 밝히지 않았다. 1차 조사 때 그는 지병을 이유로 2시간여의 짧은 조사만 받았다.

전 목사는 신앙심을 내세워 심리적 지배(가스라이팅)를 하고 측근과 보수 유튜버들에게 자금을 전하는 등 지난 1월19일 시위대의 서부지법 난입을 부추긴 혐의 등을 받는다. 그는 경찰 압수수색을 앞두고 교회 내 사무실 컴퓨터를 교체해 증거를 인멸한 의혹도 받고 있다. 이와 관련해 교회는 입장문을 통해 "서부지법 (난동) 사건이 1월인데 이에 대비하려면 7월까지 미뤄 PC를 교체할 이유가 없다"고 선을 그었다.

경찰은 다음 주 초 보수 성향 유튜브 채널 '신의한수' 대표 신혜식씨도 재소환할 계획이다.

경찰은 이들의 진술 등 조사 내용을 종합적으로 검토한 뒤 전 목사 신병확보 필요성을 판단할 것으로 보인다. 경찰은 전 목사와 그의 딸, 신씨 등 9명을 입건해 수사해왔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>