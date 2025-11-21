본문 바로가기
[내일날씨]절기상 '소설'…큰 일교차 계속

이승형기자

입력2025.11.21 20:57

언론사 홈 구독
절기상 첫눈이 내린다는 소설(小雪)인 22일 중부 지방은 가끔 구름이 많고 남부 지방은 대체로 맑겠다. 중부 내륙은 아침 기온이 영하권에 들겠고 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤 기온 차가 15도 안팎으로 크겠다.


아침 최저기온은 -2~7도, 낮 최고기온은 13~17도로 예보됐다.

전국 내륙에는 새벽과 아침 사이 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠고, 기온이 낮은 지역에서는 도로에 살얼음이 나타나는 곳도 있겠으니 교통안전에 유의해야 한다.


당분간 건조특보가 발효된 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동 산지를 중심으로 대기가 매우 건조해 산불을 포함한 각종 화재를 조심해야겠다.


바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5~2.5m, 서해·남해 0.5~1.5m로 예상된다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
