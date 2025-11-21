본문 바로가기
스마일게이트, 중국에 K-인디게임 선봬…'위플레이 엑스포' 참가

노경조기자

입력2025.11.21 16:10

스토브 플랫폼 중국 첫 정식 공개
스마일게이트 퍼블리싱 5종 시연
"중화권 퍼블리싱 네트워크 강화"

스마일게이트는 오는 22~23일 중국 상하이에서 열리는 '위플레이 엑스포 2025'에 참가한다고 21일 밝혔다.


스마일게이트 중국 '위플레이 엑스포 2025' 참가. 스마일게이트 제공

위플레이 엑스포는 인디·콘솔·보드게임 등 다양한 장르를 아우르는 중국 대표 게임 문화 축제로, 신작 인디게임을 직접 체험할 수 있어 매년 많은 게이머가 찾는다.

스마일게이트는 중국 내 인디·온라인 게임 퍼블리셔 써마이트와 공동 부스를 운영하면서 스토브 플랫폼을 중국 시장에 처음 공개한다. 스토브가 발굴해 퍼블리싱한 인디게임을 현지 이용자가 직접 만나볼 수 있도록 구성했다. 스마일게이트는 공동 참가를 계기로 써마이트와 협력 범위를 넓히고, 중화권 퍼블리싱 네트워크를 강화한다는 계획이다.


현장에서는 인터랙티브 스토리 게임 '과몰입금지2: 여름포차', 감성적인 연출이 돋보이는 어드벤처 '폭풍의 메이드', 캐릭터 중심 시뮬레이션 '사니양 연구실', 내년 상반기 출시 예정작 'V.E.D.A', 그리고 감각적 연출을 강점으로 한 인디 신작 '이프선셋' 등 5종의 게임을 시연할 수 있다.


한국형 공포 장르에서 주목받고 있는 '골목길: 귀흔', 감성적 세계관으로 기대를 모으는 '아키타입 블루', 유쾌한 콘셉트가 특징인 '레벨업 못하는 플레이' 등 3종은 영상 및 IP 전시 형태로 참여한다.

스마일게이트는 위플레이 엑스포를 비롯해 다음 달 12일 대만에서 개최되는 인디게임 행사 '지-에잇 2025', 내년 초 예정인 '타이베이 게임쇼 2026'까지 아시아권 인디게임 페스티벌에 연속 참가한다.


여승환 스마일게이트 스토브 이사는 "위플레이 엑스포는 스토브가 퍼블리싱하는 다양한 인디게임을 중국 게이머에게 직접 선보일 수 있는 의미 있는 자리"라며 "이번 공동 부스를 통해 K-인디게임의 매력을 효과적으로 전달하고, 중화권 시장에서 스토브의 입지를 더욱 강화하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

