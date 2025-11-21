샤아트컴퍼니-창원 모두치과의원 ‘아트 콜라보레이션’ 통한 지역 예술 활성화

샤아트컴퍼니 대표 : 박진희 / 모두치과의원 대표원장 : 이장원 AD 원본보기 아이콘

주식회사 샤아트컴퍼니(대표 박진희)가 창원 모두치과의원(대표원장 이장원)과 협업 전시 기획을 위한 파트너십을 체결하고, 2025년을 시작으로 지속적인 프로젝트를 함께 진행한다고 밝혔다.

이번 협업 전시는 '메디컬 아트 컬처(Medical Art Culture) 구축'을 목표로, 병원을 방문하는 환자 및 방문객들에게 심리적 안정감을 강화하는 데 중점을 둔 형태로 기획되었다. 샤아트컴퍼니와 모두치과의원은 단순한 파트너십을 넘어 '생활 속 문화 예술 경험 선사'라는 공동의 목표 아래 병원이라는 일상적인 공간에 예술 작품을 조화시켜 방문객들에게 심리적 안정감과 풍부한 미적 경험을 동시에 제공할 계획이다.

특히, 모두치과의원의 이장원 원장은 정창훈 작가의 작품을 소장하고, 또한 미술품 애호가로 다양한 작품을 수집해 온 오래된 컬렉터(수집가)로서 이번 프로젝트에 대한 깊은 애정을 드러냈다. 이 원장은 "환자분들이 치료 과정에서 겪는 불안함과 긴장감을 덜어주는 것이 최우선 과제였다. 더불어 평소 접하기 어려운 국내외 좋은 작가들의 작품을 감상하며 심적인 안정과 영감을 얻을 수 있도록 이번 전시를 마련했다"라고 밝혔다. 이어 "정창훈 작가를 비롯한 훌륭한 예술가들의 작품이 환자들의 회복에 긍정적인 에너지를 불어넣기를 기대한다"고 덧붙이며 이번 프로젝트에 대한 진정성을 강조했다.

국내외 예술 작품 컬렉션 및 아트 프로젝트를 통해 예술 산업의 새로운 흐름을 주도하고 있는 샤아트컴퍼니는 이번 모두치과의원과의 협력을 통해 그 전문성을 다시 한번 입증했다.

샤아트컴퍼니의 박진희 대표는 현재 아트 컬렉션, 아트 컨설팅, 아트 프로젝트 등 미술품을 매개로 하는 아트 매니지먼트를 제공하며 업계를 이끌고 있다. 개인 및 기업의 니즈에 맞춘 작품 컬렉션 구축부터 미술품 투자 자문, 증여·상속 관련 컨설팅, 그리고 체계적인 미술품 보존 솔루션 제공에 이르기까지 예술 자산 관리의 전 영역을 아우르는 최적의 서비스를 제공하고 있다.

더불어 박 대표는 지역에서 접하기 어려운 국내외 유수의 예술가들과 꾸준히 소통하며 그들의 작업물을 선보일 수 있는 전문 전시 공간 '주식회사 샤갤러리'를 직접 운영하며, 예술가들의 창작 활동을 지원하고 대중과의 접점을 넓히는 데 기여하고 있다.





