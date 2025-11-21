쿠팡플레이, 파라마운트+ 국내 독점 제공

'탑건: 매버릭', '털사 킹' 등 포함

와우회원 3300원, 일반회원 4900원

쿠팡플레이는 미국 OTT 파라마운트+ 콘텐츠를 국내에서 독점 제공한다고 20일 밝혔다.

이미 지난달 말 '파라마운트+ 패스'를 출시했다. 월 구독료는 와우회원 3300원, 일반회원 4900원이다.

파라마운트+는 미국 파라마운트 글로벌이 공급하는 영화와 TV 시리즈를 시청할 수 있는 서비스다. 대표작으로는 톰 크루즈 주연의 '탑건: 매버릭', 실베스터 스탤론 주연의 '털사 킹'를 비롯해 '빌리언스', 'NCIS' 시리즈, '몹랜드', '덱스터: 오리지널 씬', '덱스터: 레저렉션' 등이 있다.

쿠팡플레이는 출시 기념 경품 이벤트를 진행한다. 서비스를 구독하고 쿠팡플레이 앱을 통해 응모하면 추첨을 통해 보스 헤드폰, 쿠팡이츠 상품권 등을 증정한다.

쿠팡플레이 관계자는 "파라마운트+의 대다수 콘텐츠가 쿠팡플레이를 통해 소개된다"며 "최고의 오리지널과 최신 영화 콘텐츠를 지속 확대해 강력한 라인업을 제공하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



