본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

“카톡방에 이름·동·호수 올려도…주민 동의 있었다면 누설X” 대법, 2심 뒤집어

구채은기자

입력2025.11.21 12:00

수정2025.11.21 12:06

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대법, 정보주체의 사전 동의
누설죄 성립 안 돼…첫 명시적 판시
단체대화방 게시된 이름·동·호수
주민들 “동의한 내용…누설 아냐”

“카톡방에 이름·동·호수 올려도…주민 동의 있었다면 누설X” 대법, 2심 뒤집어
AD
원본보기 아이콘

아파트 주민들의 이름·동·호수를 단체대화방에 올렸다는 이유로 개인정보보호법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 행정사에게 대법원이 "정보주체의 사전 동의가 있었다면 개인정보 누설죄로 처벌할 수 없다"며 원심을 깨고 사건을 항소심 재판부로 돌려보냈다.대법원이 '사전 동의가 있으면 개인정보 누설죄로 처벌할 수 없다'고 명확히 판시한 것은 이번이 처음이다.


21일 법조계에 따르면 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 개인정보보호법 위반 혐의로 기소된 행정사 A씨에게 벌금 30만 원을 선고한 원심을 파기하고 사건을 돌려보냈다.

한 행정사는 서울 강남구 아파트 주민 280여 명으로부터, 인근 현대건설 공사로 인한 피해 보상 논의를 위임고 주민들의 실명과 동·호수 등 개인정보를 수집했다. 하지만 그는 이후 주민들과 소통하기 위해 만든 카카오톡 단체대화방에서 각 주민의 실명과 동·호수를 언급해 게시한 혐의(개인정보보호법 제59조 제2호 위반)로 재판에 넘겨졌다.


1심은 "업무 목적 범위를 벗어난 게시 행위"라며 일부 유죄(벌금 50만 원)를 인정했고, 2심도 벌금 30만 원을 선고했다.


그러나 대법원의 판단은 달랐다. 대법원은 구 개인정보보호법 제59조 제2호 및 제71조 제5호의 문언, 개인정보 자기결정권과 법 목적 등을 종합해 "정보주체가 사전에 동의한 경우에는 이를 개인정보 누설로 처벌할 수 없다"고 판시했다.

재판부는 특히 이 사건 단체대화방에 참여한 주민들이 "카톡방에서 자신의 이름과 동·호수가 사용되는 것에 동의했다"는 점을 중요하게 봤다. 주민들은 실제로 원심에서 "우리 개인정보를 누설했다고 생각하지 않는다", "고발 사실도 몰랐다"는 취지의 사실확인서(탄원서)를 내도 했다. 또 사건 고발은 주민이 아닌 아파트 관리사무소장의 단독 고발로 이뤄진 점, 피고인이 일부 개인적 동기가 있었다 하더라도 '동의의 존재' 자체가 부정되지 않는다는 점 등을 들어 원심의 법리 오해를 지적했다. 대법원은 "원심이 개인정보 누설죄의 요건을 오해해 필요한 심리를 다하지 않았다"며 사건을 다시 심리하도록 했다.





구채은 기자 faktum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"창업 3년만에 10조 가치"…무섭게 성장 중인 AI 음성 기업 한국 진출(종합) "창업 3년만에 10조 가치"…무섭게 성장 중인 AI ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연초대비 3배 급등한 양상추…양배추로 채운 햄버거?

"모델대회 맞아?"…중국서 우승자 체형 두고 공정성 시비 폭발

"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?

노점상 식자재에 표백제 '콸콸콸'…단속반에 들끓던 비난, 갑자기 조용해진 이유

BTS 정국 집 비번 '꾹꾹', 진에 기습 뽀뽀…日 여성들에 日 변호사 "처벌 가능"

"월급보다 큰돈 날렸다"…일본여행 취소 날벼락에 직장인들 '부글부글'

서울 지하철 3노조 오늘 파업투표 종료…'교통대란' 오나

새로운 이슈 보기