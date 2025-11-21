민주평통 고흥군협의회 22기 출범, 안정민 회장 취임





민주평화통일자문회의(이하 민주평통) 고흥군협의회(회장 안정민)가 지난 20일 고흥문화회관 김연수실에서 제22기 출범식과 취임식을 열었다.

취임 행사에는 회원 및 내외빈 700여 명이 참석해 새로운 협의회 시작을 축하했다.

취임식은 전임 김영진 협의회장 감사패 전달과 이임사와 안정민 신임 협의회장 취임사가 진행됐으며, 공영민 고흥군수와 류제동 군의회 의장 축사가 이어졌다. 부산 사상구협의회 송수진 회장도 자리를 빛내 축사를 전했다.

문금주(민주당 고흥 보성 장흥 강진 지역구) 국회의원을 비롯해 김영록 도지사, 신정훈 국회의원, 이개호 국회의원 축전이 행사 의미를 더했다.

안정민 회장은 취임사를 통해 "이재명 대통령이 강조한 공존과 공영의 남북관계 철학을 고흥군에서 실천하겠다"고 말했다.

이어 "북한에 대한 이해를 넓히고 민간 차원의 교류 협력사업을 확대하겠다"고 강조하며, "군민 한 분 한 분의 목소리를 소중히 여기며 현장을 누비는 협의회장이 되겠다"고 덧붙였다.

안 회장은 지난 21기 민주평통 고흥군협의회 부회장, 고흥군 체육회장, 고흥군의회 의원 등을 역임하며 지역사회와 꾸준히 소통해 온 것으로 알려졌다.





