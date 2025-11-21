롯데, '밸유 포 ESG 4기' 발대식 개최

내년 4월까지 봉사활동 기획 및 실행

롯데가 21일부터 1박 2일 일정으로 롯데인재개발원 오산 캠퍼스에서 '밸유 포(for) 환경·사회·지배구조(ESG) 4기' 발대식을 진행한다고 이날 밝혔다.

밸유 for ESG는 청년층과 함께 사회문제에 대해 고민하고 해결책을 찾는 사회공헌 활동이다. 롯데는 2022년부터 해당 활동을 진행 중이다. 밸유는 'Value Creators in Universities'의 줄임말이다.

롯데는 이번 기수부터 다양한 전공과 경험을 가진 대학생들을 모집하기 위해 기존 팀 단위 접수에서 개인 단위 모집으로 전형을 변경했다. 면접을 통해 총 80명을 선발했다. 합격자들은 10개 팀으로 나눠 발대식을 시작으로 내년 4월까지 각 팀에서 기획한 ESG 관련 봉사활동 프로젝트를 진행한다.

발대식에는 '밸유 for ESG 4기' 80명을 비롯해 멘토단, 롯데지주와 희망친구 기아대책 그리고 사회복지공동모금회 관계자 등이 참석했다. 참가자들은 1박 2일 동안 과학 유튜버 궤도의 특별 강연, 팀별 아이디어 회의, 멘토와의 만남 및 피드백, 프로젝트 기획과 실무 교육 등 시간을 가진다.

롯데 관계자는 "청년들과 함께 사회문제를 고민하고 나눔의 가치를 확산하는 것이야말로 롯데가 추구하는 ESG경영"이라며 "학생들의 아이디어가 현실화돼 우리 사회에 선한 영향력을 퍼뜨릴 수 있도록 그룹 차원의 지원을 하겠다"고 말했다.





