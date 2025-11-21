김병기, 尹에 "전두환도 부하에 책임 전가 안 해…참회하라"

한덕수 등 재판서 尹 발언 비판

金 "한미협상 맡겼으면 나라 결딴났을 것"

김병기 민주당 원내대표는 21일 윤석열 전 대통령을 향해 "당신이 좋아한다던 전두환도 자기 살겠다고 부하에게 책임을 전가하며 비루하게 굴지 않았다"며 12·3비상계엄 선포를 참회하라고 주장했다.

김 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 지난 19일 서울중앙지법에서 열린 한덕수 전 총리의 내란우두머리 방조 혐의 재판에서 윤 전 대통령이 증인으로 참석한 것을 두고 "이런 사람(윤 전 대통령)이 한때 나라의 대통령이었다는 사실이 참담하다"고 말했다.

그는 "지난 19일 한덕수 재판에 증인으로 출석한 내란수괴 윤석열의 발언이 충격적이다. 주요 20개국(G20), 아시아태평양경제협력체(APEC)를 두고 '조금 사는 나라' '좌파 정상들' '원래 멤버도 아닌데' 같은 말을 아무렇지 않게 내뱉었다"고 말했다.

이어 "국제회의가 어떻게 열리는지도 모르고 회원국과 초청국 구분도 못 한 채 다른 나라 비하하는 데만 몰두했다"며 "'바이든 날리면' 외교 대참사가 다시 떠오른다"고 지적했다. 이어 "한미관세협상 같은 중대한 사안을 맡겼다면 나라가 결딴 났을 것"이라고 역설했다.

그러면서 "국익을 조금이라도 국격을 조금이라도 생각한다면 그 입을 다물고 핑계를 대지 말고 스스로 감옥으로 들어가 남은 생을 참회하며 살기를 바란다"고 했다.

정청래 더불어민주당 대표와 김병기 원내대표가 21일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 2025.11.21

앞서 윤 전 대통령은 당시 재판에서 "계엄 직전에 남미 페루와 브라질에서 열린 다자회의를 갔는데 조금 사는 나라는 원조해달라는 둥 이런 얘기(가 있었다), 소위 포퓰리즘적인 좌파 정부 정상들을 대거 초청해놨다. 원래 멤버도 아닌데"라며 "제가 '요다음 해에는 힘드시더라도 (한덕수) 총리님보고 이런 데 가시라. 나는 중요한 외교에 집중하겠다'는 생각을 했기 때문에 그런 말을 했을 수 있다"고 언급한 바 있다.

또한 윤 전 대통령은 전날 자신의 재판에서 이재명·우원식·한동훈 등 체포 명단에 포함된 것에 대해 반국가단체를 잡아들이라는 말을 여인형 전 방첩사령관이 오인했다는 취지로 발언했다.

김 원내대표는 민주당과 이재명 정부는 윤석열 정부와 다르다고 강조했다. 그는 "이재명 대통령 순방 성과가 보여주듯 국익을 챙기고 국격을 세우는 외교로 대한민국의 미래를 든든하게 지킬 것"이라며 "적극재정 규제개선으로 지역경제의 활력을 반드시 살리겠다. 구윤철 기획재정부 장관 겸 경제부총리가 발표한 재정 집행 방침은 이를 위한 중요한 출발점"이라고 언급했다.

이어 "중앙정부와 지방정부 불용 예산을 필요한 곳에 신속히 투입하면 지역경제의 중요한 버팀목이 될 것"이라며 "지역 제한 경쟁 입찰 범위를 넓히고 지방정부 공공조달 자율성을 높이는 것 역시 규제 개선의 큰 흐름에 맞닿아 있다"고 했다.

그는 "주요 공공기관 투자도 69조원 규모로 확대한다면 정부 정책의 파급력은 훨씬 커질 것"이라며 "민주당은 지역경제 회복, 규제 개선 중 어느 하나도 소홀히 하지 않을 것"이라고 말했다.





