리벤지 드레스 입은 다이애나비 밀랍 인형, 프랑스 박물관서 공개

김진선기자

2025.11.21

"크기와 모습, 실물과 매우 비슷해"
"다이애나비 모습 완벽 재현"

'리벤지 드레스'(복수 드레스)를 입은 고(故) 다이애나비 모습의 밀랍 인형이 프랑스 파리에서 공개됐다.


AP통신에 따르면 20일(현지시간) 파리 그레뱅 박물관은 크기와 모습이 실물과 매우 비슷한 다이애나비 밀랍 인형을 공개했다.

프랑스 파리 그레뱅 밀랍인형 박물관에서 고(故) 영국의 다이애나비 밀랍인형이 전시됐다. 로이터연합뉴스.

프랑스 파리 그레뱅 밀랍인형 박물관에서 고(故) 영국의 다이애나비 밀랍인형이 전시됐다. 로이터연합뉴스.

이 밀랍 인형은 이른바 '복수 드레스'를 입은 모습이다. 이는 다이애나비가 1994년 6월 29일 영국 런던의 서펜타인 갤러리에서 열린 파티에서 입은 것으로 알려졌다.

이 드레스는 가슴골과 어깨가 훤히 드러나는 디자인으로 눈길을 끈다. 그가 이 드레스를 입었던 날은 그의 전남편인 현 찰스 3세 국왕이 카밀라 파커 볼스와의 오랜 불륜을 공개적으로 인정한 날이기도 해서 '복수 드레스'라는 이름이 붙었다.


밀랍 인형은 드레스 외에도 하이힐과 진주 목걸이, 손에 든 작은 핸드백까지 당시 다이애나비의 모습을 완벽하게 재현했다.

프랑스 파리 그레뱅 밀랍인형 박물관에서 고(故) 영국의 다이애나비 밀랍인형이 전시됐다. 로이터연합뉴스.

프랑스 파리 그레뱅 밀랍인형 박물관에서 고(故) 영국의 다이애나비 밀랍인형이 전시됐다. 로이터연합뉴스.

그레뱅 박물관 측은 이날 밀랍 인형 공개가 다이애나비가 남편의 불륜을 직접 언급한 지난 1995년 BBC 인터뷰의 30주년을 기념한 것이라고 설명했다.


다이애나비는 영국 왕실의 유명 인사였지만, 프랑스에서도 '레이디 디'로 불리며 큰 사랑을 받았다. AP는 밀랍 인형 공개에 대해 "파리가 다이애나비에게 바치는 헌사"라고 평했다.

다이애나비는 1997년 8월 31일에 교제 중이던 이집트 출신 재벌 2세 도디 알 파예드와 함께 파리 알마 터널에서 파파라치를 피해 고속 질주하던 중 차가 터널 안 중앙분리대를 들이받는 사고로 숨졌다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr
