경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

네이버페이, '마이카 관심차량' 서비스 오픈

문채석기자

입력2025.11.21 11:05

차량소유 여부 무관 관심차량 등록
각종 프로모션, 시승·구매혜택 알림

네이버페이는 관심 있는 차량을 등록하고 각종 프로모션과 구매 혜택 정보를 받을 수 있는 '마이카 관심차량' 서비스를 시작했다고 21일 밝혔다.


네이버페이, '마이카 관심차량' 서비스 오픈
마이카는 보유 차량을 등록해 자동차보험 갱신과 정비시기 알림을 받을 수 있는 서비스다. 차량 소유 여부와 무관하게 차량에 관심 있는 네이버페이 사용자 누구나 이용 가능하다.

마이카 관심차량 서비스에 등록하면 차량 프로모션, 시승, 구매 혜택을 확인할 수 있다.


구매를 위한 일시불 캐시백, 카드할부, 장기렌트, 신차리스 견적을 조회하고, 네이버페이 제휴 중고차 플랫폼 케이카를 통해 차량 중고가격 정보를 확인할 수 있다.


신규 프로모션이 나오거나 캐시백, 할부금리 등 기존보다 더 좋은 조건이 업데이트되면 네이버 애플리케이션 알림을 받을 수 있다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
