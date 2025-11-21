기자에 "돼지" 부른 트럼프 논란에…백악관 "매우 솔직·정직"

"트럼프, 역사상 가장 투명한 대통령"

"트럼프의 솔직함, 개방성에 감사해야"

도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 여기자를 향해 "돼지"(piggy)라고 부른 것과 관련해 백악관이 "매우 솔직하고 정직한 대통령"이라고 옹호했다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 20일(현지시간) 브리핑에서 한 기자가 '트럼프 대통령이 기자를 돼지라고 부른 게 어떤 의미인가'라는 질문을 받고 이같이 답했다고 워싱턴포스트(WP) 등 다수 현지 언론이 보도했다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 기자들의 질문을 받고 있다. AP연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

레빗 대변인은 이날 답변에서 트럼프 대통령은 이 방에 있는 모두에게 매우 솔직하고 정직하다고 했다. 이어 "여러분도 직접 목격하고 경험했다. 나는 미국인이 대통령의 재선을 택한 이유 중 하나가 그의 솔직함과 가짜뉴스를 보면 지적하는 것 때문이라고 생각한다"면서 "그는 본인에 대해 거짓말을 하고 그와 그의 행정부에 관해 가짜뉴스를 퍼트리면 화를 낸다"고 덧붙였다.

또 트럼프가 역사상 가장 투명한 대통령이라면서 "이 방의 모두에게 전례 없는 접근을 허용한다. 당신들은 오벌 오피스에서 거의 매일 대통령에게 질문을 한다"고 했다. 그는 전임 조 바이든 행정부를 언급하면서 "대통령이 여러분의 얼굴을 보고서 거짓말을 한 뒤 몇 주간 언론과 대화하지 않고 질문을 받지 않았다"라면서 "이 자리에 있는 모든 이는 트럼프 대통령이 거의 매일 보여주는 솔직함과 개방성에 감사해야 한다고 생각한다"고 했다.

트럼프 대통령은 14일 미 대통령 전용기(에어포스원)에서 블룸버그 통신의 캐서린 루시 기자가 '엡스타인 파일'을 아직 공개하지 않는 이유를 묻자 "조용히 해. 조용히 해, 돼지야"라고 맞받아쳤다.

미국기자협회(SPJ)는 19일 성명에서 '돼지' 발언뿐 아니라, 전날 백악관에서 열린 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자와의 정상회담에서 빈살만에게 사우디 반체제 언론인 자말 카슈끄지 암살 사건을 물어보던 ABC방송 여기자를 향해 "끔찍하다"고 비난한 것을 묶어 "강력히 규탄한다"고 밝혔다. SPJ는 이런 사건이 일회성이 아니라고 지적했다. 그러면서 "틀림없는 적대감 패턴의 일부이며 종종 여성을 겨냥한 이들 사건은 자유롭고 독립적인 언론의 핵심 역할을 훼손한다"고 설명했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>