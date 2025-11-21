상명대 간호학과, 나이팅게일 선서식 개최



김종희 총장 "따뜻한 미소가 최고의 치유"…붓글씨 선물로 격려



상명대학교 간호학과가 나이팅게일 선서식을 열고 임상실습을 앞둔 2학년 학생 55명의 간호 전문직 첫걸음을 응원했다.

상명대 간호학과는 지난 19일 한누리관 컨벤션센터에서 나이팅게일 선서식을 진행했다고 21일 밝혔다.

이날 행사에는 간호학과 재학생 200여 명을 비롯해 김종희 총장, 오세원 부총장 등 대학 주요 보직자들이 참석해 학생들을 격려했다.

기본 이론교육을 마친 간호학과 2학년 재학생 55명은 선서식을 통해 나이팅게일 정신을 되새기고 전문 간호사로서의 소명을 다할 것을 다짐했다.

김종희 총장은 '일체유심조(一切唯心造)'와 '일소백려망(一笑百慮忘)'을 직접 쓴 붓글씨를 학생들에게 선물하며 "환자를 대하는 마음가짐이 어떤 간호사가 될지를 결정한다"며 "따뜻한 미소는 어떤 약보다 강력한 치유의 힘이 된다"고 말했다.

이광옥 간호학과 학과장 겸 대학원장은 "2010년 개설 이후 상명대 간호학과는 '참된 돌봄'을 실천하는 인재를 꾸준히 배출해왔다"며 "임상 현장에서의 첫걸음을 축하한다"고 전했다.

한편 상명대 간호학과는 2010년 개설 후 간호교육인증평가 인증을 획득했으며, 체계적인 전공교육과 임상역량 강화를 통해 서울대병원, 세브란스병원, 서울아산병원 등 다수 상급종합병원에 졸업생을 배출하고 있다.





