본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

자동차

한국타이어, 청록수소 기반 저탄소 카본블랙 개발 착수

오현길기자

입력2025.11.21 09:52

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

메탄가스 열촉매 분해 기업 '로토부스트' 협력

한국타이어앤테크놀로지는 20일(현지시간) 중국 상하이에서 메탄가스 열촉매 분해 혁신 기업 '로토부스트'와 청록수소 카본블랙 공동 개발에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.


한국타이어앤테크놀로지는 20일(현지시간) 중국 상하이에서 메탄 가스 열촉매 분해 혁신 기업 '로토부스트'와 청록수소 카본블랙 공동 개발에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다. 김현철 한국타이어앤테크놀로지 중국본부장 부사장(오른쪽)과 카이사 니쿨라이넨 로토부스트 최고경영자가 기념촬영을 하고 있다. 한국타이어

한국타이어앤테크놀로지는 20일(현지시간) 중국 상하이에서 메탄 가스 열촉매 분해 혁신 기업 '로토부스트'와 청록수소 카본블랙 공동 개발에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다. 김현철 한국타이어앤테크놀로지 중국본부장 부사장(오른쪽)과 카이사 니쿨라이넨 로토부스트 최고경영자가 기념촬영을 하고 있다. 한국타이어

AD
원본보기 아이콘

한국타이어는 타이어 원료 취득 과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 낮춰 중장기 경영 전략 중 하나인 '2050 넷제로' 달성을 앞당기고자 이번 협약을 체결했다.

타이어 핵심 소재인 카본블랙은 이산화탄소 배출량이 높은 석유 기반 원료이다. 그간 타이어 제품 생산 공정에서 발생하는 이산화탄소 배출을 저감하고자 재생 카본블랙, 인증 카본블랙 등 지속가능한 카본블랙 소재 개발을 위한 연구를 적극적으로 진행해왔다.


이번 협약으로 공동 개발하는 '청록수소 카본블랙'은 메탄가스를 고온 반응기에서 분해해 수소를 추출하는 과정에서 생성되는 카본 원료이다. 석유 기반 카본블랙 대비 제조 과정에서 이산화탄소를 적게 배출하는 친환경 원료로, 자동차 및 타이어 업계의 주목을 받고 있다.


양사는 ▲청록수소 기반 카본블랙 개발 ▲타이어 컴파운드 성능 검증 ▲제품 온실가스 배출량 50% 이상 저감 등을 목표로 협력에 나선다. 또 '제품 전과정평가(LCA)'와 '환경제품성적(EPD)' 기반 정량 검증 체계를 구축해 원료 취득부터 제조 전 주기에 이르는 탄소 감축 효과를 투명하게 검증할 예정이다.

한국타이어 관계자는 "글로벌 기업과 전략적 파트너십으로 석유 자원에 대한 의존도를 낮춰 천연자원 고갈을 방지하고 탄소 배출량을 지속적으로 감축해 타이어 산업의 지속가능성 제고에 일조하겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전셋값이 옆 단지보다 2.5억이나 낮네"…입주 앞둔 래미안 원페를라 [부동산AtoZ] "전셋값이 옆 단지보다 2.5억이나 낮네"…입주 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연초대비 3배 급등한 양상추…양배추로 채운 햄버거?

"모델대회 맞아?"…중국서 우승자 체형 두고 공정성 시비 폭발

"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?

카리나·제니도 입었다…"이게 왜 예쁘지?" 장바구니에 '쓱' 인기 폭발

뜨끈뜨끈한 '길거리 K간식'…해외서도 '핫해'

제네시스, 브랜드 첫 고성능 전기차 'GV60 마그마' 공개

나스닥 상폐의 전화위복…한미약품, 앱토즈 '헐값 인수'로 북미진출 교두보 확보

새로운 이슈 보기