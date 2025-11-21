현대차, 오프로드 콘셉트카 '크레이터' 세계 최초 공개

오프로드 정체성·차별화된 디테일 담아

"끝없는 호기심, 탐험 정신에서 탄생"

'아이오닉 6 N' 북미시장 최초 공개

현대자동차 오프로드 특화 디자인 방향성을 선보이는 콤팩트 오프로드 콘셉트카 '크레이터(CRATER)'가 세계 최초 공개됐다.

랜디 파커(Randy Parker) 현대차 북미권역본부장 CEO(최고경영자)는 "모래, 눈 등 어떤 환경에서도 자신감 있게 주행하는 팰리세이드 XRT Pro 등을 통해 고객들에게 새로운 지형과 라이프스타일을 경험할 기회를 제공해 왔다"라며 "크레이터는 XRT의 향후 비전을 담은 콘셉트카"라고 설명했다.

현대차는 20일(현지시각) 미국 LA 컨벤션 센터에서 열린 '2025 LA 오토쇼'에서 ‘크레이터 콘셉트’를 글로벌 최초로 공개했다. 이상엽 현대제네시스글로벌디자인담당 부사장이 ‘크레이터’를 소개하고 있다. 현대차 AD 원본보기 아이콘

크레이터는 아웃도어 감성과 스틸 소재의 강인함을 표현하는 외관 디자인 언어 '아트 오브 스틸'을 구현해 콤팩트한 차체에 대담한 실루엣을 담아냈다. 이상엽 현대제네시스글로벌디자인담당 부사장은 "크레이터는 '자유는 어떤 모습이어야 하는가'라는 질문에서 출발했다"며 "크레이터는 끝없는 호기심과 탐험 정신에서 탄생했으며, 고객들이 새로운 경험을 발견하고 모험의 가치를 느낄 수 있는 콘셉트"라고 소개했다.

다양한 오프로드 주행 환경을 고려해 경사로 주행 시 차량의 앞뒤 범퍼를 보호할 수 있도록 가파른 접근각과 이탈각을 확보했으며, 대담한 조형의 하부 보호판과 측면 보호 패널, 로커 패널 및 육각형의 입체적 휠 디자인을 적용했다.

현대차는 20일(현지시각) 미국 LA 컨벤션 센터에서 열린 '2025 LA 오토쇼'에서 ‘크레이터 콘셉트’를 글로벌 최초로 공개했다. 현대차 북미권역본부장 랜디 파커 CEO(왼쪽부터)와 현대차 북미 제품 담당 임원 올라비시 보일, 현대제네시스글로벌디자인담당 이상엽 부사장이 ‘크레이터’와 기념 촬영을 하고 있다. 현대차 원본보기 아이콘

전면부에는 하이테크 감성을 강조하는 입체적인 파라메트릭 픽셀라이트와 간접 조명을 적용했으며, 보조 조명과 적재물 장착이 가능한 루프에는 그라데이션이 입혀진 느낌의 라이트를 더했다. 외부 도장은 캘리포니아 해안의 거친 절벽과 황금빛 초원에서 영감을 받은 듄 골드 매트 컬러가 적용됐다.

실내는 블랙 엠버 컬러를 기반으로 입체적 패딩 시트와 프레임을 강조했다. 노출된 기계적 구조 위에 부드러운 소재의 특성을 살리는 내장 디자인 언어인 '커브 오브 업홀스터리'를 반영해 입체감과 조형미를 강조했다.

또 '탐험을 위한 차량'이라는 오프로드 특화 콘셉트를 강조하는 실용적이고 재미있는 디테일도 곳곳에 반영됐다. 사이드 카메라는 탈부착이 가능해 손전등이나 카메라로 활용할 수 있으며, 견인고리에는 병따개 기능을, 트렁크에는 LP 턴테이블을 적용했다. 안전벤트와 견인고리 등의 디자인에 적용된 캐릭터 '크레이터맨'은 콘셉트카에 위트를 더하고, 크레이터와 고객과의 상호작용을 특별하고 기억에 남는 경험으로 바꿔준다.

콤팩트 오프로드 콘셉트카 ‘크레이터’ 실내. 현대차 원본보기 아이콘

현대차는 또 고성능 세단 EV '아이오닉 6 N'을 북미 시장에 최초로 선보였다. 올라비시 보일(Olabisi Boyle) 현대차 북미 제품 담당 임원은 "아이오닉 6 N은 친환경과 짜릿한 주행의 즐거움을 모두 담은 고성능 전기차"라며 "N 브랜드의 3대 철학인 '코너링 악동', '레이스트랙 주행능력', '일상의 스포츠카'를 구현했다"고 설명했다.

이어 "아이오닉 6 N은 고객들이 원하는 감성·제어·개성을 모두 담아 N 브랜드의 전동화 비전을 한층 더 확장한 모델"이라며 "퍼포먼스를 넘어 전기차도 충분히 짜릿하고 몰입감 있는 드라이빙을 제공할 수 있음을 보여줄 것"이라고 말했다. 아이오닉 6 N은 내년 중 북미 시장에 출시될 예정이다.

'2025 LA 오토쇼' 현대차 'XRT 스페이스' 전경. 현대차 원본보기 아이콘

이번 오토쇼에서 현대차는 약 3994㎡ 규모의 전시 공간을 마련하고, 크레이터와 아이오닉 6 N에 더해 ▲팰리세이드 ▲아이오닉 5 ▲아이오닉 9 ▲넥쏘 ▲아이오닉 5 N ▲엘란트라 N ▲엘란트라 TCR 레이스카 등 총 33대의 차량을 선보인다. 또 464㎡ 규모의 'XRT 스페이스' 전시 공간을 별도로 조성해 팰리세이드 XRT Pro, 투싼 XRT, 산타페 XRT, 아이오닉 5 XRT, 싼타 크루즈 XRT 등 XRT 라인업의 차량 6대를 전시한다.

한편 현대차는 이번 LA 오토쇼에 'FIFA 존'을 조성해 다채로운 글로벌 스포츠 마케팅 활동을 전개한다. 1999년부터 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 후원을 시작으로 글로벌 축구 스폰서십을 펼쳐온 현대차는 2026년 북중미 월드컵을 계기로 모빌리티 부문 공식 후원사로서 다양한 현지 마케팅을 이어가며 북미에서의 입지를 더욱 강화할 계획이다.

랜디 파커 CEO는 "세계의 관심이 주목되는 북중미 월드컵에 현대차가 함께 할 것"이라며 "현대차가 추구하는 브랜드 비전인 '휴머니티를 향한 진보'를 세계가 공감할 수 있기를 기대한다"고 했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



