김용민 "검사장 고발, 사전에 정성호·지도부와 소통…뒷감당 잘할 수 있다"

검사장 고발과 관련해 사전 소통 부재 해명

사전에 법무부 장관, 원내지도부와 소통

"더 적극적으로 설명할 것"

김용민 더불어민주당 의원은 '범여권 법제사법위원회 위원들이 검사장 18명 고발' 건과 관련해 원내지도부에 사전 상의했다고 주장했다. 소통 부족 지적에 대해선 원내지도부와 '소통을 더 잘하겠다'면서, 고발 건과 관련해 '뒷감당'을 잘할 수 있다고 했다.

김 의원은 21일 SBS 라디오 인터뷰에서 원내지도부와 민주당 법사위원 사이의 불협화음 논란과 관련해 입장을 밝혔다. 그는 '사전 협의가 없었냐'는 질문에 "자꾸 여당 내에 파열음이 있는 것처럼 보도하는데 제가 또 기름을 얹을 필요는 없다"며 "결론적으로는 당과 원내가 더 잘 소통하겠다는 말씀을 드린다"고 말했다.

다만 김 의원은 '소통이 없었다'는 지적에 대해서는 반박했다. 그는 "지난 12일에 저희가 법사위가 있었는데 장관(정성호 법무부 장관)과 소통했다"며 "장관에 경찰에 수사하게 해야 해 고발하겠다는 취지로 질문을 했고, 장관은 고발하면 적극적으로 협력하겠다는 취지로 답했다"고 소개했다.

이어 "지난 14일에 법사위에서 기자회견을 했는데 그때 이미 경찰에 고발하겠다고 밝혔다"며 "갑자기 한 게 아니라 충분히 사전에 얘기를 해왔다"고 설명했다. 김 의원은 "원내와도 소통할 때 이 문제를 우리가 법사위는 고발할 예정이라는 걸 얘기를 했다"며 "원내가 너무 많은 사안을 다루다 보니까 이것을 진지하게 듣거나 기억하지 못하셨을 가능성은 있다"고 했다. 그는 "더 적극적으로 설명을 해야 했지 않았느냐는 지적을 한다면 저희가 겸허하게 받아들이지만, 소통이 없지는 않았다"고 부연했다.

앞서 김 원내대표는 지난 19일 여권 법사위원 등이 대장동 사건 항소 포기 결정에 반발하는 집단 성명에 이름을 올린 검사장들을 국가공무원법 위반 혐의로 고발한 것과 관련해 "그렇게 민감한 건 법무부와 소통하면서 일사불란하게 추진해야 한다. 협의했어야 하는 것 아니냐"며 "뒷감당은 거기(법사위)서 해야 할 것"이라고 비판했다. 민주당 내에서는 이번 고발 건으로 인해 국정조사 계획 등에도 차질이 빚어질 수 있다는 지적이 나오고 있다.

김 의원은 '뒷감당' 발언과 관련해 "원내와 더 잘 소통하고 앞으로 상의를 더 많이 하겠다"며 "뒷감당 잘 할 수 있다. 그 부분은 걱정 안 해도 된다"고 덧붙였다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



