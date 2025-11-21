기후부-과기정통부 "원팀으로 AI 대전환 뒷받침"

기후에너지환경부는 이호현 기후부 제2차관과 류제명 과학기술정보통신부 제2차관이 21일 글로벌 인공지능(AI)·에너지 협력 방향을 논의했다고 밝혔다.

이번 회의는 AI 산업 성장에 따른 전력 수요 증가에 대응하기 위해 마련했다. 최근 아시아태평양경제협력체(APEC)를 계기로 엔비디아의 첨단 그래픽처리장치(GPU) 26만장을 확보하는 등 민·관의 AI 인프라 투자가 가속화되는 상황에서 정부의 지원 방안 등을 논의하기 위해서다. 또 이재명 대통령의 아랍에미리트(UAE) 국빈 방문을 계기로 추진한 UAE 스타게이트 참여, 블랙록과의 양해각서(MOU) 체결 등 그간 정부가 추진해 온 글로벌 AI·에너지 협력 방향도 논의한다.

이번 간담회에서 양 부처는 AI를 활용한 기후변화 대응 및 탄소중립 실현, AI 데이터센터 구축·확산 등 AI·에너지 관련 정책 협력 방안에 대해 심도있는 논의를 진행했다. AI 산업 경쟁력 확보를 위해 전력공급이 필수적인 요소임에 깊이 공감하면서 ▲AI 데이터센터의 비수도권 이전 촉진 ▲분산에너지 특구 활성화 ▲데이터센터 전력수요 점검 방향 ▲전력 관련 규제개선 ▲글로벌 협력 등 관련 정책 과제에 대한 의견을 교환했다.

이호현 2차관, 차세대 전력망 추진단 회의 주재 (서울=연합뉴스) 이호현 산업통상자원부 2차관이 8일 서울 종로구 한국무역보험공사에서 열린 차세대 전력망 추진단 1차 회의를 주재하고 있다. 2025.8.8 [산업통상자원부 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr(끝)＜저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지＞ AD 원본보기 아이콘

류 차관은 "AI가 국가경쟁력의 핵심 요소로 자리하고 있다"며 "AI 인프라가 적시에 구축될 수 있도록 양 부처가 원팀으로 협업하고 AI가 탄소중립에 기여할 수 있도록 필요한 지원을 다 할 것"이라고 강조했다.

이 차관은 "전 세계적인 탄소 전원 감축 추세에 맞춰 에너지 전환을 추진하면서도, 양 부처의 협업을 통해 AI 데이터센터 등 전력 수요 증가에 대응하여 안정적인 전력공급이 가능하도록 정책적 노력을 다하겠다"고 말했다.

두 차관은 향후 AI, 전력, 탄소중립 등 정책 추진과정에서 앞으로도 과기정통부와 기후부가 긴밀하게 소통할 것이라고 밝혔다. 또 실무급부터 차관급까지 다양한 형태의 소통 채널을 통해 정책협력을 추진하기로 하고, 조속한 시일 내에 양 부처가 공동으로 업계 등이 참여하는 AI·에너지 관련 태스크포스(TF)를 구성할 계획이다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>