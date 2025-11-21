"모델대회 맞아?"…중국서 우승자 체형 두고 공정성 시비 폭발

누리꾼 "규정 준수했는지 공개하라"

중국의 한 모델 대회에서 통통한 체형의 참가자가 수상자로 선정돼 논란이 일고 있다. 대회 심사 기준이 공개되지 않은 데다, 후원사 개입 의혹까지 제기되며 "심사 과정의 투명성을 검증하라"는 요구가 쏟아지고 있다.

'제28회 국제모델대회 중국 총결선' 시상식에서 여성부문 광둥 챔피언 트로피를 수상한 15번 참가자. 웨이보 캡처 AD 원본보기 아이콘

21일 펑파이신문 등 중국 매체들에 따르면 16일 선전에서 열린 '제28회 국제모델대회 중국 총결선' 시상식에서 여성 부문 광둥 챔피언 트로피가 15번 참가자에게 돌아갔다.

통통한 '15번 참가자'…우승 직후 논란 확산

문제는 우승자가 공개된 뒤 불거졌다. 15번 참가자는 자신감 넘치는 표정으로 월계관과 챔피언 띠를 착용하고 무대에 섰지만, 다른 결선 참가자들보다 눈에 띄게 통통한 체형을 보였다.

'제28회 국제모델대회 중국 총결선' 시상식에서 여성부문 광둥 챔피언 트로피를 수상한 15번 참가자. 웨이보 캡처 원본보기 아이콘

이를 본 현지 누리꾼들은 "규정이 맞는지 공개하라" "뭔가 석연치 않다"면서 심사 결과의 공정성을 강하게 의심했다. 일부 중국 누리꾼은 "일반적인 모델 대회 기준과 크게 벗어난 우승자 선정은 이해하기 어렵다"며 "후원사 입김이 작용했을 가능성이 높다"는 주장까지 제기했다.

후원사 개입 의혹…주최 측 "곧 공식 입장 밝힐 것"

주최 측은 논란이 커지자 "본 대회는 여러 기업 후원으로 운영된다"며 "온라인 반응을 인지하고 있다. 추후 공식 입장을 내겠다"고 밝혔다. 그러나 구체적인 심사 기준이나 채점 과정은 여전히 공개되지 않아 논란은 쉽게 가라앉지 않고 있다.

이번 대회는 '국제모델대회조직위원회'를 비롯해 선전시의 4개 기업이 공동 주관하고, 3개 기업이 협찬사로 참여했다. 공동 주관사 한 관계자는 "후원을 제공했을 뿐 운영·심사에는 관여한 바 없다"며 개입 의혹을 부인했다.

심사위원단 구성도 의문을 키웠다. 2015년 국제 슈퍼모델 대회 전국 결선 3위 출신 모델 리푸홍은 이번 대회 심사위원으로 초청됐지만, 정작 심사에는 참여하지 않은 것으로 확인됐다. 리푸홍은 "개인 사정으로 어떠한 심사에도 참여하지 않았다"며 "논란이 된 광둥 챔피언 심사도 보지 않았다"고 밝혔다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>