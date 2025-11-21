장희준 기자 junh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]삼성, '하버드 교수' 박홍근 신임 SAIT원장 선임
2025년 11월 21일(금)
"변기에 자꾸 넣으니 매년 수천 억 낭비"…물티슈 아예 판매금지 시킨 영국
대재앙 왔다 '발칵' 뒤집힌 일본…"입을 떡 벌린 채" 대량 폐사 '60년만에' 처음
[뉴욕증시]엔비디아發 '반짝 랠리' 꺼지며 일제 하락…멀어진 금리 인하·AI 거품론 부각
"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?
"월급보다 큰돈 날려 뼈아프다"…일본여행 취소 날벼락에 '부글부글'
6년 만에 새롭게 돌아온 '텔루라이드'…하이브리드 장착
"모델대회 맞아?"…중국서 우승자 체형 두고 공정성 시비 폭발
카리나·제니도 입었다…"이게 왜 예쁘지?" 장바구니에 '쓱' 인기 폭발