본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

[속보]삼성, 전영현·노태문 '대표이사 2인' 체제 복원

장희준기자

입력2025.11.21 09:05

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]삼성, 전영현·노태문 '대표이사 2인' 체제 복원
AD
원본보기 아이콘




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'연매출 10조' ADC항암제 개발 출격 삼성…美·유럽도 전례 없어[양날개 편 삼성바이오]② [단독]'연매출 10조' ADC항암제 개발 출격 삼성…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

내구레이스 새 강자 노린다…제네시스 모터스포츠 산실 'GMR 워크샵'

"모델대회 맞아?"…중국서 우승자 체형 두고 공정성 시비 폭발

"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?

카리나·제니도 입었다…"이게 왜 예쁘지?" 장바구니에 '쓱' 인기 폭발

뜨끈뜨끈한 '길거리 K간식'…해외서도 '핫해'

연초대비 3배 급등한 양상추…양배추로 채운 햄버거?

고액자산가, 이달 변동성 확대에 주식 비중 줄였다

새로운 이슈 보기