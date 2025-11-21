"태국이 전쟁 시작"…미스 틴 캄보디아 눈물 호소에 태국 '발칵'

태국-캄보디아 긴장 속

미인대회 우승자 '태국 비판' 발언

"애국발언"vs"부적절 언급" 양국 여론 충돌

캄보디아와 태국의 긴장이 이어지는 가운데 미스 틴(Teen) 캄보디아 우승자가 소감에서 "태국이 갈등을 촉발했다"고 언급해 논란이 확산하고 있다. 양국 관계가 민감한 상황 속 미인대회 무대에서 정치적인 발언이 나오면서 파장이 커지는 모습이다.

미스 틴(Teen) 캄보디아로 선발된 추리 라오르후르스. 태국 매체 뤼양 라오 차오니 보도화면

20일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 "추리 라오르후르스가 미스 틴 캄보디아 선발 직후 '태국이 전쟁을 시작했다'고 주장해 온라인상에서 양국 누리꾼 간 공방이 이어지고 있다"고 보도했다.

전날 라오르후르스는 미스 틴 캄보디아에 선정됐다. 그는 소감 무대에서 캄보디아 국기를 든 채 캄보디아 공용어인 크메르어로 발언을 시작했다. 그는 눈물을 보이며 태국에 억류된 군인 18명의 송환을 요청했다. 또 "캄보디아와 태국은 늘 평화롭게 지냈지만, 지금은 태국이 전쟁을 시작해 그 평화가 끝났다"며 "우리는 싸움을 원하지 않는다. 우리는 이웃이자 인간이며 안전과 미래를 누릴 권리가 있다"고 말했다. 이 영상은 대회 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 게시됐다.

영상이 공개되자 양국은 대조적인 반응은 보였다. 캄보디아에서는 '애국 발언'이라는 긍정론이 나왔지만, 태국에서는 미인대회에서 정치적 메시지를 내는 것이 부적절하다는 지적이 나왔다. 특히 태국 누리꾼들은 "태국이 전쟁을 시작했다"는 라오르후르스 발언을 두고 강하게 반발하고 있다.

양국은 지난 7월 하순 국경 지대에서 교전을 벌여 5일간 최소 48명의 사망자를 낸 바 있다. 최근 미국의 중재로 휴전에 합의했지만, 긴장 국면은 이어지고 있는 상황이다. 지난 10일 태국은 캄보디아가 최근 매설한 것으로 추정되는 지뢰가 자국 군인 2명을 다치게 했다는 이유로 휴전 이행을 중단하고 억류 중인 캄보디아 군인 18명의 송환 절차도 보류했다. 이후 양측은 상대방이 먼저 발포했다고 주장하며 국경 지역 충돌이 이어지고 있다.

라오르후르스의 발언에 대해 태국 정부나 대회 조직위원회는 아직 공식 입장을 내놓지 않은 것으로 전해졌다.

한편 라오르후르스는 대회 전부터 '부유한 집안 배경 덕분에 매번 입상한다'는 비판에 시달려왔다고 캄보디아 매체크메르타임스는 전했다. 하지만 그는 "돈이 아니라 실력과 경험으로 경쟁한다"며 "재능이 있는 사람이 결국 당당하게 왕관을 얻는다"고 반박했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



