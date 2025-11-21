본문 바로가기
[날씨]아침 영하권 추위…15도 안팎 큰 일교차

임춘한기자

입력2025.11.21 07:33

미세먼지 농도 '좋음'∼'보통'

금요일인 21일 중부 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권에 들겠다.


경기도 광명시의 한 거리에서 두꺼운 옷차림의 시민들이 뜨개옷 입은 가로수길을 걷고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 1.5도, 인천 2.9도, 수원 -0.1도, 춘천 -3.0도, 강릉 5.9도, 청주 4.5도, 대전 3.5도, 전주 3.7도, 광주 6.0도, 제주 13.5도, 대구 6.0도, 부산 9.4도, 울산 6.1도, 창원 8.6도 등이다.

낮 기온은 10∼15도로 예보됐다. 당분간 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준으로 예상된다.


바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.5m, 서해·남해 0.5∼1.5m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
