美 신규 실업수당 청구 22만건 '예상 하회'

지난주 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 소폭 감소한 것으로 나타났다.

20일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 지난주(10월30일~11월5일) 신규 실업수당 청구 건수는 22만건으로, 전주(22만8000건)보다 8000건 줄어들었다. 이는 블룸버그가 집계한 전문가 예상치(22만7000건)도 밑도는 수준이다.

2주 이상 실업수당을 신청한 계속 실업수당 청구 건수는 11월2~8일 기준 197만4000건으로, 전주(194만6000건) 대비 2만8000건 증가했다.

이 같은 지표는 같은 날 발표된 9월 비농업 고용 증가와 함께 최근 노동시장 냉각 우려를 일부 완화하는 데 기여했다. 노동부 산하 노동통계국(BLS)은 이날 내놓은 9월 고용보고서에 비농업 부문 신규 고용이 11만9000건 증가했다고 밝혔다. 이는 시장 예상치인 5만3000건의 두 배를 넘는 수준이다. 다만 실업률은 8월 4.3%에서 9월 4.4%로 상승했다

미 연방준비제도(Fed)는 고용 지표와 물가 등 주요 경제 데이터를 종합해 다음 달 기준금리 추가 인하 여부를 결정할 예정이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



