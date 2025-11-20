본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

美 신규 실업수당 청구 22만건 '예상 하회'

뉴욕=권해영특파원

입력2025.11.20 23:10

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전주 대비 0.8만건 줄어

지난주 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 소폭 감소한 것으로 나타났다.


미국 일리노이주 마운트 프로스펙트의 한 소매점에 구인 공고가 게시돼 있다. AP연합뉴스

미국 일리노이주 마운트 프로스펙트의 한 소매점에 구인 공고가 게시돼 있다. AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

20일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 지난주(10월30일~11월5일) 신규 실업수당 청구 건수는 22만건으로, 전주(22만8000건)보다 8000건 줄어들었다. 이는 블룸버그가 집계한 전문가 예상치(22만7000건)도 밑도는 수준이다.

2주 이상 실업수당을 신청한 계속 실업수당 청구 건수는 11월2~8일 기준 197만4000건으로, 전주(194만6000건) 대비 2만8000건 증가했다.


이 같은 지표는 같은 날 발표된 9월 비농업 고용 증가와 함께 최근 노동시장 냉각 우려를 일부 완화하는 데 기여했다. 노동부 산하 노동통계국(BLS)은 이날 내놓은 9월 고용보고서에 비농업 부문 신규 고용이 11만9000건 증가했다고 밝혔다. 이는 시장 예상치인 5만3000건의 두 배를 넘는 수준이다. 다만 실업률은 8월 4.3%에서 9월 4.4%로 상승했다


미 연방준비제도(Fed)는 고용 지표와 물가 등 주요 경제 데이터를 종합해 다음 달 기준금리 추가 인하 여부를 결정할 예정이다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"변기에 자꾸 넣으니 매년 수천 억 낭비"…물티슈 아예 판매금지 시킨 영국 "변기에 자꾸 넣으니 매년 수천 억 낭비"…물티슈 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

뜨끈뜨끈한 '길거리 K간식'…해외서도 '핫해'

카리나·제니도 입었다…"이게 왜 예쁘지?" 장바구니에 '쓱' 인기 폭발

"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?

박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"뉴스 검색하다 그만"…해경, '여객선 좌초 책임' 일항사·조타수 긴급체포

"전략기술 가업승계 부담 낮춘다"...野 상속공제 20% 상향 추진

새로운 이슈 보기