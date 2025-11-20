본문 바로가기
전현희 "감사원, 권익위 감사 위법·부당 확인…표적감사 주동자 엄벌해야"

나주석기자

입력2025.11.20 20:06

윤석열 정부 시절 권익위 감사 전반 위법
공수처에 즉각 수사 착수 촉구
핵심 주동자들 법의 심판대 세워야

전현희 더불어민주당 최고위원은 20일 윤석열 정부 시절 국민권익위원장이었던 전 최고위원을 대상으로 진행된 감사 결과가 위법 부당했다는 조사와 관련해 "뒤늦은 자성, 만시지탄이나 사필귀정"이라는 소회를 밝혔다. 전 최고위원은 표적감사 주동자 등에 대한 처벌을 요구했다.


전 최고위원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "감사원 운영쇄신 TF의 자체 중간 점검 결과, 윤석열 정부 시절 자행된 전현희 국민권익위원장 감사 전반이 위법·부당했음이 확인됐다"며 "공수처는 더이상 늑장부리지 말고 즉각 수사하라"고 촉구했다. 그는 "최재해·유병호 최달영 김영신 등 국기문란 정치적 표적감사 책임자들을 법의 심판대에 세워 정의가 살아있음을 보여달라"고 요구했다.

22일 서울 여의도 국회에서 더불어민주당, 조국혁신당, 무소속 법제사법위원회 위원이 참석한 가운데 열린 2025 법제사법위원회 국정감사 기자간담회에서 전현희 더불어민주당 의원이 발언하고 있다. 2025.10.22 김현민 기자

전 최고위원은 "감사개시부터 감사절차와 내용, 주심위원 패싱, 감사보고서 전산조작, 수사요청까지 모든 과정에서 불법이 자행됐다"며 "감사원의 권익위 감사는 전현희 권익위원장을 제거하기 위한 불법 정치적 표적감사였음이 다시 한번 확인된 것"이라고 밝혔다.


처벌도 촉구했다. 그는 "유병호 등 불법표적감사 핵심주동자들에 대한 엄벌이 뒤따라야 한다"며 "지연된 정의는 정의가 아니다"라고 했다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

