"복권 당첨" SNS에 자랑했다가…친구가 '꿀꺽'

서지영기자

입력2025.11.20 18:39

친구가 사진 보여주고 당첨금 대리 수령

중국에서 복권에 당첨된 남성이 사회관계망서비스(SNS)에 인증 사진을 올렸다가 친구에게 당첨금을 빼앗기는 황당한 일이 발생했다.


18일(현지시간) 싱가포르 매체 머스트쉐어뉴스 등 외신에 따르면 중국 저장성에 사는 남성 A씨는 지난 11일 복권 당첨 사실을 확인한 뒤 이를 친구들에게 자랑하고자 중국의 모바일 메신저 '위챗' 단체 채팅방에 복권 사진을 공유했다.

복권 자료사진으로 본문과 무관함. 픽사베이

복권 자료사진으로 본문과 무관함. 픽사베이

다음 날 당첨금을 수령하기 위해 매장을 찾은 A씨는 "이미 다른 사람이 받아 갔다"는 말을 듣고 즉시 경찰에 신고했다. 경찰 조사 결과 단체 채팅방에서 A씨의 복권 사진을 본 B씨가 이를 저장해 평소 친분이 있던 복권 판매점 직원에게 보내면서 "출장 중이라 직접 가지 못한다"며 온라인 송금을 요청한 것으로 드러났다. 복권 판매점 직원은 B씨가 단골 고객이고, 당첨금 규모도 크지 않아 의심 없이 그의 청구 요청을 처리한 것으로 알려졌다.


A씨의 신고에 경찰 수사가 시작되자 B씨는 자신의 잘못을 인정하고 당첨금을 A씨에게 바로 돌려줬다. 이후 A씨는 "이해한다"며 B씨를 용서해 사건은 원만하게 마무리된 것으로 전해졌다. 관계 당국 및 복권 운영기관은 "당첨 티켓은 반드시 원본을 보관해야 하며, 사진이나 스캔본 등을 제3자에게 공유하는 것은 심각한 사기 위험을 초래할 수 있다"고 주의를 당부했다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
