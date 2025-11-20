SK온, 中 옌청 합작사 100% 확보…"운영 효율화 전략"

"최신 설비 갖춘 신규 공장에 집중"

SK온이 중국 배터리 기업 EVE에너지와 합작 운영하던 중국 공장 2곳의 지분을 맞교환하며 신규 공장 운영에 집중한다. SK그룹의 운영개선(OI) 및 리밸런싱(사업재편) 일환으로 최신 공장을 중심으로 제조 역량을 집중하고 운영 효율을 높이기 위한 전략으로 풀이된다.

충남 서산에 위치한 SK온 서산공장 전경. SK온 AD 원본보기 아이콘

20일 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 116,900 전일대비 300 등락률 +0.26% 거래량 199,549 전일가 116,600 2025.11.20 15:30 기준 관련기사 SK이노베이션, 새 에너지 지식 플랫폼 'ASK 이노' 선보여'수도권 수소교통 허브' 성남 사송 액화수소 충전소 가동 기념식 개최SK온, 헝가리 부다페스트서 발달장애인 음악축제 개최 전 종목 시세 보기 close 은 자회사 SK온의 타법인 주식 및 출자증권 취득, 처분 결정 공시를 통해 "SK 포트폴리오 리밸런싱을 위해 SK온이 보유 중인 후이저우 배터리 법인 지분 49%를 전량 처분하고 EVE파워가 보유한 SKOJ의 지분 30% 전량을 취득하는 방식의 지분 스왑 거래"라고 밝혔다.

SK온과 EVE는 중국 장쑤성 옌청시에 합작공장 SKOJ와 광둥성 후이저우시에 합작공장 EUE를 운영해 왔다. 이번 지분 맞교환으로 SKOJ는 SK온이, EUE는 EVE가 각각 지분 100%를 보유하게 된다.

이번 결정은 SK그룹의 운영개선(OI) 및 리밸런싱 차원의 결정으로 기업 생산성과 가동률을 높이려는 취지로 풀이된다.

SKOJ의 생산능력은 27기가와트시(GWh)로, 준중형 전기차 약 36만대에 물량을 공급할 수 있는 수준이다. 반면 EUE 공장의 생산능력은 10GWh다. SKOJ 인근에는 생산능력이 33GWh인 SK온 단독공장 SKOY도 있다. 또 합작법인을 지분율 100%의 종속 기업으로 전환하면 시장 환경과 수요에 맞춰 의사결정을 빠르게 내릴 수 있다는 장점이 있다.

문성준 SK온 커뮤니케이션실장은 "당사는 해외 대규모 신규 공장들이 가동에 돌입함에 따라, 규모의 경제와 최신 설비를 갖춘 신규 공장 중심으로 생산 물량을 배정하는 등 전사 관점의 운영 효율화를 진행하고 있다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>